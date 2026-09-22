नई दिल्ली: इंग्लैंड के 36 वर्षीय तेज गेंदबाज मार्क वुड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 150 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए मशहूर वुड ने 10 महीने तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल सलाह के बाद टेस्ट और 50 ओवर का क्रिकेट खेलना संभव नहीं है और पिछले एक साल में इंग्लैंड के लिए खेलने का सपना धीरे-धीरे उनसे दूर होता गया।

10 महीने से क्रिकेट से दूर थे मार्क वुड

मार्क वुड ने 22 सितंबर को इंस्टाग्राम के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की। वह पिछले कुछ वर्षों से लगातार चोटों से जूझ रहे थे। नवंबर 2025 में घुटने की चोट के बाद से उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था।

वुड का आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2025-26 एशेज सीरीज का पर्थ टेस्ट था। इस मैच के बाद घुटने की चोट के कारण उन्हें बाकी एशेज सीरीज से बाहर होना पड़ा और इसके बाद वह दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं कर सके।

मेडिकल सलाह के बाद लिया संन्यास का फैसला

मार्क वुड ने अपने बयान में कहा कि चोटों के कारण उनका संन्यास लेना शायद किसी के लिए हैरानी की बात नहीं होगी। मेडिकल टीम ने उन्हें टेस्ट और वनडे क्रिकेट से दूर रहने की सलाह दी थी।

वुड ने लिखा, 'मैंने हमेशा चोटों से वापसी करके लोगों को गलत साबित करने और सभी को यह दिखाने की कोशिश की है कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मेडिकल सलाह के बाद टेस्ट क्रिकेट और 50 ओवर का क्रिकेट मेरे लिए संभव नहीं है। पिछले एक साल में इंग्लैंड के लिए खेलने का सपना धीरे-धीरे मुझसे दूर होता गया।' उन्होंने अपनी स्थिति को लेकर कहा, 'इस बार मैं जंग हार गया।'

तीनों फॉर्मेट में खेले और 253 विकेट लिए

मार्क वुड ने 2015 में तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था। अपने इंटरनेशनल करियर में उन्होंने कुल 253 विकेट हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट में वुड ने 38 मैच खेले और 30.79 की औसत से 119 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने पांच बार पारी में पांच विकेट और तीन बार चार विकेट लेने का कारनामा किया। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 70 मैचों में 40.82 की औसत से 80 विकेट लिए। उनके नाम वनडे में दो बार चार विकेट लेने का रिकॉर्ड है। टी20 इंटरनेशनल में वुड ने 38 मैच खेले और 20.24 की औसत से 54 विकेट हासिल किए।

2019 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लैंड टीम का हिस्सा थे

मार्क वुड इंग्लैंड की 2019 वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में उन्होंने 49 रन देकर एक विकेट हासिल किया था। यह मुकाबला सुपर ओवर तक गया था, जहां इंग्लैंड ने बाउंड्री काउंट के आधार पर खिताब अपने नाम किया था। वुड ने इंग्लैंड के ऐतिहासिक वर्ल्ड कप अभियान में अहम भूमिका निभाई थी।

2022 टी20 वर्ल्ड कप में भी निभाई भूमिका

मार्क वुड इंग्लैंड की 2022 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में भी शामिल थे। हालांकि, वह पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में नहीं उतरे थे। टूर्नामेंट में वुड ने चार मैचों में नौ विकेट हासिल किए थे। उन्होंने श्रीलंका और आयरलैंड के खिलाफ तीन-तीन विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था।

आखिरी इंटरनेशनल मैच एशेज में खेला

वुड ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2025-26 एशेज सीरीज के पर्थ टेस्ट में खेला था। इस मैच के बाद घुटने की चोट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं। वह एशेज सीरीज के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गए और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं कर सके।पिछले करीब 10 महीनों से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद उन्होंने अब इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया है।

क्या फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलेंगे मार्क वुड?

मार्क वुड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, लेकिन उन्होंने अभी फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। ऐसे में टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनकी वापसी की संभावना बनी हुई है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि वह आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी फिटनेस हासिल करने के बाद वुड टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं।

मार्क वुड का इंटरनेशनल रिकॉर्ड

टेस्ट: 38 मैच, 119 विकेट, औसत 30.79

वनडे: 70 मैच, 80 विकेट, औसत 40.82

टी20I: 38 मैच, 54 विकेट, औसत 20.24

कुल इंटरनेशनल विकेट: 253.