नई दिल्ली : भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड सीरीज़ से संजू सैमसन को बाहर रखने के फैसले को अपने कोचिंग कार्यकाल का 'शायद सबसे मुश्किल' फैसला बताया। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को खेलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होगा। पिछले एक हफ्ते से अरुण जेटली स्टेडियम में उमड़ने वाले फैन्स को उम्मीद थी कि वे सूर्यवंशी को खेलते हुए और भारतीय जमीन पर भारतीय जर्सी में शानदार खेल दिखाते हुए देखेंगे। लेकिन उनके चाहने वालों को सब्र रखना होगा क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 से जीती गई सीरीज में सूर्यवंशी को खेलने का मौका नहीं मिला। यह सीरीज भारत की 127 रनों की जबरदस्त जीत के साथ खत्म हुई।

गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे लगता है कि उनका टैलेंट ही उन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए काफी है। मुझे लगता है कि उन्होंने दिखा दिया है कि वह क्या कर सकते हैं। कोई बिना टैलेंट के वर्ल्ड कप में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' नहीं बनता, इसलिए उन्होंने काफी कुछ किया है। जाहिर है, यह मुश्किल था, शायद मेरे कोचिंग कार्यकाल का सबसे मुश्किल फैसला था उन्हें (सैमसन को) इंग्लैंड सीरीज से बाहर रखना, क्योंकि उससे पहले उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था।'

सूर्यवंशी कुछ महीने पहले इंग्लैंड में भारत के सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने थे, जहां उन्होंने तीन मैचों में 42 रन बनाए थे। इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, उन्होंने 50.33 की औसत और 196.10 के स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड जीता।

सैमसन के रन न बना पाने के कारण, ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के खिलाफ सूर्यवंशी ओपनिंग करेंगे। लेकिन गंभीर ने अभिषेक शर्मा और सैमसन पर भरोसा जताया, वही जोड़ी जिसने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए ओपनिंग की थी। यह फैसला सही साबित हुआ क्योंकि इस जोड़ी ने पूरी सीरीज में कुल मिलाकर 346 रन बनाए, जिसमें गुरुवार रात को हुई 142 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी शामिल थी।

गंभीर ने कहा, 'लेकिन फिर, कभी-कभी आप खिलाड़ी की फॉर्म को भी देखते हैं और इस सीरीज में मेरे नजरिए से मैं हमेशा से साफ था कि हम उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं जो वर्ल्ड कप के दौरान था, क्योंकि तीन या चार बार नाकाम होने से वे खिलाड़ी बुरे नहीं हो जाते। हम जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, उसमें अगर कोई टीम एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप तक बिना हारे खेलती है और वर्ल्ड कप जीतती है, तो मुझे यकीन है कि वह एक जबरदस्त टीम है। तो, इसका मतलब है कि एक या दो सीरीज के बाद वह बुरी टीम नहीं बन जाती और ये खिलाड़ी दो या तीन बार नाकाम होने पर बुरे खिलाड़ी नहीं बन जाते।'

