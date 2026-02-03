स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से खास पहचान बनाई है। इस टूर्नामेंट में निरंतरता, बड़े मैचों में रन और दबाव में प्रदर्शन—इन सबका सही मेल देखने को मिलता है। आइए जानते हैं टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों के बारे में।

1. विराट कोहली (भारत) – 1,292 रन

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज हैं।

मैच: 35

कुल रन: 1,292

अर्धशतक: 15; विराट ने बड़े मुकाबलों में बार-बार टीम को संभाला है और उनका औसत व निरंतरता उन्हें इस सूची में शीर्ष पर रखती है।

2. रोहित शर्मा (भारत) – 1,220 रन

पूर्व भारतीय ओपनर रोहित शर्मा इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं।

मैच: 47

कुल रन: 1,220

अर्धशतक: 12; रोहित ने कई टी20 वर्ल्ड कप संस्करणों में भारत को शानदार शुरुआत दिलाई है।

3. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) – 1,016 रन

श्रीलंका के महान बल्लेबाज महेला जयवर्धने तीसरे स्थान पर हैं।

मैच: 31

कुल रन: 1,016

अर्धशतक: 6, शतक: 1; टी20 क्रिकेट में क्लास और निरंतरता का बेहतरीन उदाहरण रहे जयवर्धने।

4. जोस बटलर (इंग्लैंड) – 1,013 रन

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर चौथे नंबर पर हैं।

मैच: 35

कुल रन: 1,013

अर्धशतक: 5

शतक: 1; बटलर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं।

5. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) – 984 रन

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वॉर्नर इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं।

मैच: 41

कुल रन: 984

अर्धशतक: 8; वॉर्नर लंबे समय तक टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए रन मशीन साबित हुए।