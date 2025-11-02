स्पोर्ट्स डेस्क : टिम डेविड ने होबार्ट में भारत के खिलाफ टी20आई क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है। डेविड ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20आई मैच में सबसे तेज अर्धशतक के मामले में ट्रैविस हेड को पीछे छोड़ दिया जबकि कैमन ग्रीन अभी भी पहले स्थान पर हैं।
डेविड ने भारत के खिलाफ 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और भारत के खिलाफ टी20आई मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बन गए। डेविड ने अपनी पारी के दौरान 38 गेंदों पर 74 रन बनाए जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। हेड ने भारत के खिलाफ 24 गेंदों में यह कमाल किया है और अब वह तीसरे स्थान पर हैं। ग्रीन ने हैदराबाद में भारत के खिलाफ 19 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक लगाया था जो 2022 में बनाया गया था।
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के लिए सबसे तेज T20I 50 (गेंदों के हिसाब से)
19 कैमरन ग्रीन हैदराबाद 2022
23 टिम डेविड होबार्ट 2025 *
24 ट्रैविस हेड ग्रोस आइलेट 2024
T20I में ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 या उससे कम नंबर पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर
5* - मार्कस स्टोइनिस
4 - टिम डेविड
4 - ग्लेन मैक्सवेल
3 - कैमरन व्हाइट
एक कैलेंडर वर्ष में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा T20I छक्के
34* - टिम डेविड, 2025
33 - ट्रैविस हेड, 2024
31 - आरोन फिंच, 2018
29 - मिशेल मार्श, 2025
मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस के अर्धशतकों की बदौलत 6 विकेट गंवाकर भारत को 187 रन का लक्ष्य दिया है। टिम ने 38 गेंदों पर 74 रन बनाए जिसमें 8 चौके और पांच छक्के शामिल थे। वहीं स्टोइनिस ने 39 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 3 और वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट झटके। एक विकेट शिवम दुबे के नाम रहा।