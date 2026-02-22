स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय युवा बल्लेबाज Tilak Varma आज 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़े व्यक्तिगत रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं। तिलक को प्रोटियाज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 500 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत है। अगर वह ऐसा करते हैं तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 500 टी20I रन बनाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I रन

तिलक वर्मा फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20I रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में चौथे स्थान पर हैं।

Jos Buttler – 606 रन (21 पारियां)

Babar Azam – 526 रन (16 पारियां)

Jonny Bairstow – 501 रन (14 पारियां)

Tilak Varma – 496 रन (10 पारियां)*

सिर्फ 4 रन बनाते ही तिलक 500 रन के क्लब में शामिल हो जाएंगे और बाबर आज़म के रिकॉर्ड को चुनौती देने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे।

प्रोटियाज़ के खिलाफ तिलक का शानदार रिकॉर्ड

23 वर्षीय तिलक वर्मा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा है। 10 पारियां, 496 रन, औसत: 70.85, स्ट्राइक रेट: 163.15, 2 शतक, 2 अर्धशतक, उनका यह प्रदर्शन बताता है कि वह प्रोटियाज़ के खिलाफ खास तौर पर खतरनाक साबित हुए हैं।

भारत-साउथ अफ्रीका भिड़ंत में 500 रन का क्लब

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 मुकाबलों में अब तक सिर्फ दो बल्लेबाज़ 500 रन के आंकड़े तक पहुंचे हैं:

David Miller – 563 रन

Quinton de Kock – 507 रन

तिलक वर्मा इस खास सूची में शामिल होने वाले तीसरे खिलाड़ी बन सकते हैं।

अच्छी शुरुआत, लेकिन बड़ी पारी का इंतजार

वार्म-अप मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तिलक ने 19 गेंदों में 45 रन (3 छक्के, 3 चौके) बनाए थे। हालांकि, मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए हैं। 4 पारियां, 106 रन, औसत: 26.50, स्ट्राइक रेट: 120.45, आज के मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी।

सूर्या और पांड्या भी रिकॉर्ड की दहलीज पर

भारतीय कप्तान Suryakumar Yadav भी एक बड़े रिकॉर्ड के करीब हैं।

Rohit Sharma – 429 रन (17 पारियां)

सूर्यकुमार यादव – 406 रन (14 पारियां)

वहीं Hardik Pandya भी पीछे नहीं हैं।

Virat Kohli – 394 रन

हार्दिक पांड्या – 373 रन

आज का मुकाबला कई व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है।