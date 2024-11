नई दिल्ली : अपनी शानदार बल्लेबाजी शैली, निरंतरता और शानदार रन बनाने के कारण शुभमन गिल को अक्सर 'भारतीय क्रिकेट का राजकुमार' कहा जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया मीडिया में इस बार रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और ऋषभ पंत नहीं बल्कि ओपनर यशस्वी जायसवाल छाए हुए हैं उन्हें 'नया किंग' भी घोषित किया है।

क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल का सफर दृढ़ता और प्रतिभा की कहानी है। साधारण शुरुआत से वह जल्दी ही भारत के सबसे होनहार युवा बल्लेबाजों में से एक बन गए जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रशंसकों और आलोचकों को समान रूप से प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश में जन्मे जायसवाल क्रिकेटर बनने के सपने के साथ कम उम्र में मुंबई चले गए। उनका शुरुआती जीवन कठिनाइयों से भरा रहा; वह टेंट में रहते थे, स्ट्रीट फूड बेचते थे और प्रशिक्षण के दौरान गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन उनकी लगन और दृढ़ता ने उनकी चमक को दर्शाया और जुलाई 2023 में रोसेउ में वेस्टइंडीज के खिलाफ 171 रनों की शानदार पारी खेलकर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में धमाकेदार शुरुआत की।

फरवरी 2024 में विशाखापत्तनम और राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ क्रमशः 209 और नाबाद 214 रनों की पारी खेलकर जायसवाल ने बड़ी पारियों के लिए अपनी भूख दिखाई। पिछले महीने अक्टूबर में जायसवाल ने 23 साल की उम्र से पहले एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि पुणे के एमसीए स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान हासिल हुई। जायसवाल यह उपलब्धि हासिल करने वाले इतिहास के केवल पांचवें बल्लेबाज बन गए, जिससे उनका नाम खेल के कुछ महानतम बल्लेबाजों के साथ जुड़ गया।

14 टेस्ट के बाद जायसवाल ने 56.28 की औसत से 1407 रन बनाए हैं। अब जबकि टीम इंडिया बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है, ऑस्ट्रेलियाई अखबार द डेली टेलीग्राफ में जायसवाल की यात्रा का विवरण दिया गया है। इतना ही नहीं अखबार के पहले पन्ने पर विराट कोहली की तस्वीर है और शीर्षक है हिंदी में जिसका मतलब है 'युगों तक संघर्ष' और पिछले पन्ने पर जायसवाल की तस्वीर है और शीर्षक है पंजाबी में जिसका मतलब है 'नया किंग'।

