रावलपिंडी : इस्लामाबाद में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के बाद सेना प्रमुख असीम मुनीर के हस्तक्षेप पर श्रीलंकाई टीम के दौरे को जारी रखने पर सहमत होने के बाद सरकार ने दौरे पर आई श्रीलंकाई टीम की सुरक्षा पाकिस्तानी सैन्य बलों को सौंप दी है। PCB अध्यक्ष और संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि चूंकि अब मेहमान टीम को राज्य स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है, इसलिए अब पुलिस के साथ मिलकर सेना और रेंजर्स उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं।

नकवी ने गुरुवार रात रावलपिंडी में स्टेडियम में पाकिस्तानी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान मीडिया को बताया कि श्रीलंकाई सरकार और बोर्ड ने दौरा जारी रखकर पाकिस्तान क्रिकेट के प्रति गहरा समर्थन दिखाया है। उन्होंने पुष्टि की कि इस्लामाबाद में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ी स्वदेश लौटना चाहते थे। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान और श्रीलंकाई नेतृत्व के बीच निरंतर बातचीत से ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।'

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि सेना प्रमुख मुनीर ने श्रीलंकाई रक्षा मंत्री प्रमिता बंडारा तेनाकून को टीम की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। उन्होंने आगे कहा, 'फील्ड मार्शल ने स्वयं श्रीलंकाई रक्षा मंत्री और सचिव से बात की और मैं खिलाड़ियों के प्रति आभारी हूं कि उन्होंने पाकिस्तान में ही रहने का निर्णय लेकर अदम्य साहस दिखाया।'

नकवी ने कहा कि उन्होंने स्वयं श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ एक लंबी बैठक की थी ताकि उन्हें आश्वस्त किया जा सके कि उनकी सुरक्षा और कल्याण पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है। नकवी ने कहा, 'उनकी कई चिंताएं थीं, लेकिन हमने उन सभी को दूर करने की कोशिश की।' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने अपने देश की टीम से बात करके उन्हें मना लिया था। न्यूजीलैंड की टीम ने रावलपिंडी में सुरक्षा खतरों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद सितंबर 2021 में पाकिस्तान का अपना सफेद गेंद वाला दौरा रद्द कर दिया था।