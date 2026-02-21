पल्लेकेले : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण से पहले इंग्लैंड के कप्तान Harry Brook ने स्वीकार किया है कि ग्रुप स्टेज में उनकी टीम ने कुछ विरोधी टीमों को हल्के में लिया था। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि सुपर-8 में टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। इंग्लैंड रविवार को सह-मेजबान Sri Lanka national cricket team के खिलाफ अपना पहला सुपर-8 मुकाबला खेलेगा।

ग्रुप स्टेज में डगमगाया इंग्लैंड

इंग्लैंड का अब तक का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। टीम ने पहले मैच में Nepal national cricket team के खिलाफ महज चार रन से जीत दर्ज की। इसके बाद दो बार की चैंपियन West Indies cricket team ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी।

हालांकि, बाद में इंग्लैंड ने Italy national cricket team और Scotland national cricket team को हराकर सुपर-8 में जगह पक्की कर ली।

ब्रूक ने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'टूर्नामेंट की शुरुआत थोड़ी कठिन रही। शायद हमने कुछ टीमों को कम आंका, लेकिन अब हमारा पूरा फोकस सुपर-8 पर है।'

निसंका पर खास नजर

ब्रूक ने श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज़ Pathum Nissanka को बड़ा खतरा बताया। निसंका शानदार फॉर्म में हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ चुके हैं।

ब्रूक ने कहा, 'हम पावरप्ले में जल्दी विकेट लेने की कोशिश करेंगे। निसंका शानदार लय में हैं, इसलिए अगर हम उन्हें जल्दी आउट कर सकें तो यह हमारे लिए बेहतर होगा।'

आक्रामक क्रिकेट की मांग

27 वर्षीय कप्तान ने बल्लेबाज़ों से शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाने को कहा। 'हम 20 ओवर तक पूरी ताकत से खेलना चाहते हैं और विपक्ष पर दबाव बनाना चाहते हैं। सुपर-8 में अंक आगे नहीं बढ़ते, यह नई शुरुआत है। हमें कुछ परिस्थितियों में और साहसी होना होगा,' ब्रूक ने कहा।

हेड-टू-हेड में इंग्लैंड आगे

टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में इंग्लैंड का श्रीलंका पर पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 17 मैचों में से इंग्लैंड ने 13 में जीत दर्ज की है। अब सुपर-8 के इस अहम मुकाबले में देखना होगा कि इंग्लैंड अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर बेहतर प्रदर्शन कर पाता है या नहीं।