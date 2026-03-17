स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 से पहले Rajasthan Royals ने बड़ा बदलाव करते हुए अपनी पारंपरिक गुलाबी जर्सी को छोड़कर नई नीली जर्सी लॉन्च की है। जयपुर में आयोजित इस खास इवेंट में टीम ने अपनी नई पहचान पेश की, जो पिछले कई सीजन से चले आ रहे “पिंक सिटी” ब्रांड से अलग है।

17 साल बाद जडेजा की वापसी

इस इवेंट की सबसे बड़ी खासियत रही Ravindra Jadeja की टीम में वापसी। लगभग 17 साल बाद वह फिर से राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हैं। जडेजा इससे पहले Shane Warne की कप्तानी में इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जिससे उनकी वापसी को “फुल सर्कल” माना जा रहा है।

टीम में निभाएंगे सीनियर रोल

Ravindra Jadeja ने साफ कहा कि वह टीम के युवा खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और टीम के लिए हर संभव योगदान देना उनका लक्ष्य रहेगा।

युवा खिलाड़ियों पर रहेगा फोकस

इस इवेंट में युवा खिलाड़ी Vaibhav Suryavanshi भी मौजूद रहे, जिन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक जड़कर सुर्खियां बटोरी थीं। उन्होंने कहा कि उनका फोकस सिर्फ अपने खेल पर है और वह आईपीएल में भी इसी मानसिकता के साथ उतरेंगे।

शुरुआती मैच जयपुर में नहीं

Indian Premier League 2026 के शुरुआती चरण में राजस्थान रॉयल्स अपने घरेलू मैदान जयपुर में नहीं खेलेगी। टीम अपने पहले तीन मुकाबले गुवाहाटी में खेलेगी, जहां उसे Chennai Super Kings, Royal Challengers Bangalore और Mumbai Indians जैसी मजबूत टीमों का सामना करना होगा।

नई सोच के साथस्पॉन्सरशिप में बदलाव

नीली जर्सी और जडेजा की वापसी के साथ Rajasthan Royals ने 2026 के लिए नई रणनीति तैयार की है। युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों के संतुलन के साथ टीम खुद को खिताब का मजबूत दावेदार बनाने की कोशिश में है। फ्रेंचाइजी ने JK Lakshmi Cement को अपना प्रमुख स्पॉन्सर बनाया है। यह ब्रांड टीम की जर्सी, ट्रेनिंग किट और स्टेडियम ब्रांडिंग में नजर आएगा।