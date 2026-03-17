नई दिल्ली: भारतीय टी20 कप्तान Suryakumar Yadav ने हाल ही में हुए ICC Men's T20 World Cup 2026 फाइनल के दौरान हुए एक विवादित पल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि Arshdeep Singh के थ्रो से Daryl Mitchell को लगी गेंद के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे माफी मांगी थी।

क्या था पूरा मामला?

फाइनल मुकाबले के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज Arshdeep Singh का थ्रो सीधे Daryl Mitchell के पैड पर जा लगा। इस घटना के बाद मैदान पर थोड़ी देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए International Cricket Council (ICC) ने अर्शदीप पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया और एक डिमेरिट अंक भी दिया।

माफी को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?

घटना के तुरंत बाद Arshdeep Singh ने माफी नहीं मांगी, जिस पर Daryl Mitchell ने आपत्ति जताई। स्थिति को संभालने के लिए कप्तान Suryakumar Yadav और अंपायरों को बीच-बचाव करना पड़ा। हालांकि, मैच के अंत में अर्शदीप ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर मामला शांत कर दिया।

कप्तान ने क्यों मांगी खुद माफी?

Suryakumar Yadav ने एक पॉडकास्ट में बताया कि कप्तान होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह सही उदाहरण पेश करें। उन्होंने कहा, 'मैंने खुद जाकर मिचेल से बात की और कहा कि अगर यह जानबूझकर हुआ हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में हमें माफ करें।' यह कदम खेल भावना को बनाए रखने के लिए उठाया गया था।

अर्शदीप ने भी मानी अपनी गलती

मैच के बाद Arshdeep Singh ने आधिकारिक प्रसारण में इस घटना पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका थ्रो रिवर्स स्विंग होकर मिचेल को लग गया और यह पूरी तरह अनजाने में हुआ। उन्होंने साफ किया कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था।

भारत ने जीता खिताब

इस पूरे विवाद के बावजूद भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच 96 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने ICC Men's T20 World Cup 2026 का खिताब अपने नाम किया और अपनी बादशाहत कायम रखी।