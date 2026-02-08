नई दिल्ली : टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला 15 फरवरी को होने की लगभग पक्की संभावना है जिसके लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के सूत्रों ने IANS को चल रही बैठक के बारे में पुष्टि की और मैच कोलंबो में होने की बहुत अधिक संभावना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने IANS को बताया, 'बैठकें चल रही हैं, और 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान मैच होने की 99% संभावना है।'

इससे पहले PCB ने कहा था कि वे 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले अपने निर्धारित पुरुष टी20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी सरकार ने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारत के खिलाफ मैच न खेलने की शर्त पर 'मेन इन ग्रीन' की वर्ल्ड कप में भागीदारी को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान की घोषणा के जवाब में ICC ने एक कड़ा बयान जारी किया, जिसमें PCB से आपसी सहमति से समाधान खोजने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि चुनिंदा भागीदारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को कमजोर करती है।

ICC ने कहा, 'हालांकि ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से आधिकारिक संचार का इंतजार कर रहा है, लेकिन चुनिंदा भागीदारी की यह स्थिति एक वैश्विक खेल आयोजन के मूल आधार से मेल खाना मुश्किल है, जहां सभी योग्य टीमों से इवेंट शेड्यूल के अनुसार समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद की जाती है।' इसमें आगे कहा गया, 'ICC को उम्मीद है कि PCB अपने देश में क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करेगा क्योंकि इससे वैश्विक क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद एक सदस्य और लाभार्थी है।'

पाकिस्तान ने अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान की शुरुआत तनावपूर्ण तरीके से की, क्योंकि उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ मुश्किल से 3 विकेट से जीत हासिल की और टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में यहां सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में जीत दर्ज की। भारत के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शानदार नाबाद 84 रन बनाए और अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आखिरी मिनट में रिप्लेसमेंट के तौर पर आकर 3-29 विकेट लिए जिससे भारत ने USA पर 29 रन की सम्मानजनक जीत हासिल करके खुद को शर्मिंदगी से बचाया।

पाकिस्तान ग्रुप A में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के साथ है। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होने हैं जो भारत के साथ मिलकर टूर्नामेंट की सह-मेजबानी कर रहा है।