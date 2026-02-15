स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 मुकाबले हमेशा रोमांच और रिकॉर्ड्स से भरे होते हैं। कोलंबो के आरपीएस में खेले गए ताजा मुकाबले में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 27 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस पारी के साथ वह भारत-पाक T20I में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में शामिल हो गए हैं। उनकी यह पारी न केवल टीम के लिए अहम रही, बल्कि हाई-वोल्टेज मुकाबले में दबाव झेलने की उनकी क्षमता को भी दर्शाती है। ईशान ने अपनी पारी के दौरान कुल 40 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए।

भारत-पाक T20I में सबसे तेज 50 रन (गेंदों के हिसाब से)

दोनों टीमों के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज़ मोहम्मद हफीज के नाम है, जिन्होंने 2012 में अहमदाबाद में 23 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी। इसके बाद सूची में दूसरा स्थान अभिषेक शर्मा का है, जिन्होंने 2025 में दुबई में 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। अब ईशान किशन ने 2026 में कोलंबो (RPS) में 27 गेंदों में 50 रन बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। चौथे नंबर पर युवराज सिंह हैं, जिन्होंने 2012 में अहमदाबाद में 29 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।

23 मोहम्मद हफीज अहमदाबाद 2012

24 अभिषेक शर्मा दुबई 2025

27 ईशान किशन कोलंबो RPS 2026 *

29 युवराज सिंह अहमदाबाद 2012

ईशान किशन की पारी: आक्रामकता और नियंत्रण का संतुलन

ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी में आक्रामक शॉट्स के साथ समझदारी भी देखने को मिली। पावरप्ले में उन्होंने तेज शुरुआत दी और बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेशन बनाए रखा। भारत-पाक जैसे बड़े मैच में शुरुआती दबाव को झेलते हुए इतनी तेज फिफ्टी लगाना आसान नहीं होता। ईशान ने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाज़ी की, जिससे टीम को मजबूत स्थिति मिली।

हाई-वोल्टेज मुकाबलों में बड़ा मंच

भारत और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच मुकाबले सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं होते, बल्कि भावनाओं और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी होते हैं। ऐसे मैचों में हर रन का महत्व होता है। ईशान की पारी ने एक बार फिर साबित किया कि वह बड़े मंच पर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाज़ी ने न सिर्फ रन बोर्ड पर जोड़े, बल्कि विपक्षी गेंदबाज़ों पर भी दबाव बनाया।

रिकॉर्ड्स की रेस में नया नाम

भारत-पाक टी20I इतिहास में तेज अर्धशतकों की सूची में नाम दर्ज कराना किसी भी बल्लेबाज़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। ईशान किशन अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित मुकाबले में 30 गेंदों से कम में फिफ्टी पूरी की है। यह पारी उनके करियर के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लगातार अच्छे प्रदर्शन से वह टीम में अपनी जगह और मजबूत कर सकते हैं।