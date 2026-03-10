स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद केरल लौटने पर जोरदार स्वागत मिला। सोमवार को जब सैमसन तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में फैंस मौजूद थे। एयरपोर्ट परिसर में सैकड़ों समर्थक अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए खड़े नजर आए। फैंस ने अपने स्थानीय हीरो का तालियों और नारों के साथ स्वागत किया।

टी20 वर्ल्ड कप में रहे भारत के सबसे बड़े स्टार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कई यादगार पारियां खेलकर टीम इंडिया की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई। सैमसन का सबसे बड़ा प्रदर्शन सुपर-8 मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ देखने को मिला। उन्होंने 50 गेंदों में नाबाद 97 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी ने भारत के अभियान को नई दिशा दी और टीम को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाने में मदद की।

सेमीफाइनल और फाइनल में दिखाया दम

सैमसन ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी की। दबाव भरे मुकाबले में उन्होंने 89 रन की अहम पारी खेली और भारत को फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल में भी सैमसन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 89 रन की आक्रामक पारी खेलकर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। उनकी यह पारी भारत की जीत में निर्णायक साबित हुई और टीम इंडिया ने आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया।

केरल में स्थानीय हीरो की तरह हुआ स्वागत

तिरुवनंतपुरम के पास विजिंजम के रहने वाले सैमसन लंबे समय से केरल के क्रिकेट प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनके घर लौटने पर राज्य के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने उनका स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। सैमसन ने भी हाथ हिलाकर और मुस्कुराते हुए अपने फैंस का अभिवादन किया। उनका यह स्वागत दिखाता है कि वर्ल्ड कप में उनकी शानदार पारियों ने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है।

केरल से दुनिया तक सैमसन का सफर

केरल के क्रिकेट मैदानों से शुरू हुआ संजू सैमसन का सफर अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक पहुंच चुका है। टी20 वर्ल्ड कप जीत के साथ उनका यह सफर न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बन गया है।