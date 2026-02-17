चेन्नई : न्यूजीलैंड ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में कनाडा पर 8 विकेट से जबरदस्त जीत हासिल की जिससे ब्लैक कैप्स आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में उनकी जगह पक्की हो गई। 174 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने शुरुआती 30/2 की गिरावट से उबरते हुए सिर्फ 15.1 ओवर में इसे हासिल कर लिया। ग्लेन फिलिप्स ने 36 गेंदों पर 76* रन बनाए और रचिन रवींद्र ने 59* रन के साथ मैच जिताने वाली पार्टनरशिप की। फिलिप्स ने 22 गेंदों में फिफ्टी लगाई जो टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की सबसे तेज फिफ्टी थी।

इससे पहले कनाडा ने 19 साल के युवराज समरा के शानदार 110 रन की मदद से 173/4 का स्कोर बनाया जो किसी एसोसिएट देश के बल्लेबाज का पहला टी20 वर्ल्ड कप शतक था। कप्तान दिलप्रीत बाजवा ने 36 रन जोड़े और दोनों ने 116 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की, जो किसी फुल-मेंबर देश के खिलाफ एसोसिएट टीम का रिकॉर्ड है। कनाडा के फाइटिंग टोटल, इनकंसिस्टेंट बॉलिंग और गंवाए गए मौकों के बावजूद न्यूजीलैंड ने आराम से लक्ष्य हासिल कर लिया।

न्यूजीलैंड बनाम कनाडा मैच के सभी खास रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं -

1. न्यूजीलैंड ने कनाडा के खिलाफ 174 रन का टारगेट सफलतापूर्वक चेज किया। यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरी बार था जब न्यूजीलैंड ने 170 या उससे ज़्यादा का टारगेट सफलतापूर्वक चेज किया। इससे पहले उन्होंने इसी वर्ल्ड कप के दौरान चेन्नई में UAE के खिलाफ 174 और चेन्नई में ही अफगानिस्तान के खिलाफ 183 रन का लक्ष्य हासिल किया था।

2. इस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने 10 छक्के लगाए, जो टी20 वर्ल्ड कप मैच में उनका सबसे ज्यादा छक्के है।

3. कनाडा के ओपनर युवराज समरा (110) ने T20 वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाले पहले एसोसिएट टीम बैट्समैन बनकर इतिहास रच दिया। युवराज से पहले USA के एरॉन जोन्स ने 2024 वर्ल्ड कप के दौरान ग्रैंड प्रेयरी में कनाडा के खिलाफ नाबाद 94 रन बनाए थे।

4. अपनी 110 रन की इनिंग के दौरान कनाडा के ओपनर युवराज समरा ने 10 छक्के लगाए, जो टी20 वर्ल्ड कप इनिंग में किसी फुल-मेंबर टीम के खिलाफ किसी एसोसिएट टीम बैट्समैन द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के हैं। यह अचीवमेंट 2024 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रैंडन मैकमुलेन और मौजूदा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ बेन मैनेंटी के बराबर है।

5. कनाडा के ओपनर युवराज समरा टी20 विश्व कप में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर हैं। उनसे पहले पाकिस्तान के अहमद शहजाद ने 2014 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ 22 साल और 127 दिन की उम्र में सेंचुरी बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया था।

6. समरा ने टी20 विश्व कप में फिफ्टी बनाने वाले सबसे कम उम्र के बैट्समैन का रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने बांग्लादेश के जुनैद सिद्दीकी को पीछे छोड़ा जिन्होंने 2007 में केपटाउन में पाकिस्तान के खिलाफ 19 साल और 325 दिन की उम्र में फिफ्टी बनाई थी।

7. दिलप्रीत बाजवा और युवराज समरा ने पहले विकेट के लिए 116 रन बनाए। टी20 विश्व कप में यह चौथी बार था जब किसी एसोसिएट टीम के बैट्समैन ने पहले विकेट के लिए 100 या उससे ज्यादा रन जोड़े थे।

