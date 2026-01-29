नई दिल्ली : टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि मौजूदा चैंपियन भारत इस बार इतिहास रच सकता है और लगातार दो बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन सकता है। भारतीय टीम का मौजूदा प्रदर्शन बेहद जबरदस्त रहा है। 2024 में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद से टीम इंडिया ने कोई भी द्विपक्षीय सीरीज या टूर्नामेंट नहीं गंवाया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का जीत-हार का रिकॉर्ड 32-5 का है, जो किसी भी विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी है।

टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज भारतीय टीम के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन दल है। टीम में नंबर 1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और नंबर 1 टी20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं, जो विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। शास्त्री ने टीम की मजबूती पर बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि डिफेंडिंग चैंपियंस स्पष्ट रूप से जीत के प्रबल दावेदार के तौर पर शुरुआत करेंगे। अगर आप एक-एक खिलाड़ी को देखें, उनकी मौजूदा फॉर्म, मैच फिटनेस और हाल के दिनों में उन्होंने जितना क्रिकेट खेला है, यह सब उन्हें साफ तौर पर फेवरेट बनाता है। खास तौर पर जब आप उनके टॉप ऑडर्र और उनकी मौजूदा फॉर्म को देखते हैं, तो स्थिति और भी मजबूत नजर आती है।'

टी20 विश्व कप की तैयारी में ‘मेन इन ब्लू' का सफर अब तक लगभग बेदाग रहा है। टीम ने अपनी बादशाहत साबित करते हुए दिसंबर में 2024 विश्व कप की फाइनलिस्ट टीम साउथ अफ्रीका को 5 मैचों की टी 20 सीरीज में 3-1 से हराया था। नए साल में भी भारत का यह विजय रथ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही मौजूदा पांच मैचों की सीरीज में भारत ने 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। शास्त्री का यह भरोसा टीम के इसी अटूट प्रदर्शन पर आधारित है।

शास्त्री का मानना है कि भारतीय चयनकर्ताओं ने टीम में युवा जोश और अनुभव का बिल्कुल सही मिश्रण तैयार किया है, जो टीम को एक और विश्व कप जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, 'कई खिलाड़ियों पर अतीत का कोई बोझ नहीं है। वे अपना पहला विश्व कप खेल रहे हैं और यह उनके लिए अपने स्वाभाविक खेल को खुलकर दिखाने का मौका है। वहीं, दूसरी तरफ आपके पास वेस्टइंडीज में पिछला विश्व कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ी भी हैं, जो अपने साथ ढेर सारा तजुर्बा लेकर आए हैं।'

पूर्व मुख्य कोच ने कहा, 'टीम में जसप्रीत बुमराह हैं और हार्दिक पांड्या हैं। मुझे लगता है कि हार्दिक इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं और उनमें गेंद व बल्ले दोनों से मैच जिताने की काबिलियत है। इसके अलावा शिवम दुबे का प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा है और वह एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभरे हैं।' टी20 विश्व कप 7 फरवरी को शुरू होगा। भारत ग्रुप ए में और इस ग्रुप में भारत के अलावा नामीबिया, नीदरलैंड्स, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।