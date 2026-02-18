कराची : पाकिस्तान हॉकी कप्तान शकील अम्माद बट ने ऑस्ट्रेलिया के मुश्किल दौरे से लौटने के बाद नेशनल फेडरेशन पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरे के दौरान उनकी टीम को रहने की जगह की कमी के कारण न सिर्फ सड़कों पर भटकना पड़ा, बल्कि मैच खेलने जाने से पहले बर्तन भी धोने पड़े।

बट ने आज सुबह लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनसे झूठ बोल रहा था और बस बहुत हो गया। बट ने गुस्से में पूछा, 'हम फेडरेशन के मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। जब खिलाड़ियों को मैच खेलने जाने से पहले किचन साफ ​​करना और बर्तन धोने पड़ते हैं, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं?'

सरकारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (PSB) के ऑस्ट्रेलिया में नेशनल टीम के होटल में रहने का इंतजाम करने के लिए 10 मिलियन रुपए से ज्यादा देने की बात कन्फर्म करने के बाद PHF की कड़ी आलोचना हुई है। पाकिस्तान हॉकी टीम को कैनबरा के लिए अपनी आगे की फ्लाइट से पहले सिडनी एयरपोर्ट पर 13-14 घंटे इंतजार करना पड़ा।

इससे भी अधिक परेशान करने वाली खबरें तब आईं जब टीम FIH प्रो लीग मैचों से पहले अपने होटल में चेक इन कर रही थी। खिलाड़ियों को बताया गया कि उनकी कोई बुकिंग नहीं है क्योंकि होटल मैनेजमेंट को कोई एडवांस पेमेंट नहीं किया गया था। खिलाड़ियों को घंटों इंतजार करना पड़ा और उनके रहने की जगह का इंतजाम होने से पहले वे सड़कों पर घूमते रहे।

अगली दोपहर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना था जिसमें टीम 2-3 से हार गई। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया लेग के दौरान अपने सभी मैच खेले जिसमें वह मेजबान टीम के साथ-साथ जर्मनी से भी हार गया। बट ने कहा, 'सबसे बुरी बात यह थी कि Airbnb पर रहने की जगह का भी इंतजाम 10 दिनों के लिए किया गया था, जबकि हमें 13 दिन रुकना था। हमें 10 दिन बाद एक सस्ते घर में जाना पड़ा।'

PSB के डायरेक्टर-जनरल नूर उस सबाह ने मीडिया को बताया कि वे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया था। शरीफ PHF के मुख्य संरक्षक हैं। बट ने बताया कि PHF ने खिलाड़ियों को चेतावनी दी थी कि अगर वे मीडिया से बात करेंगे तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, 'मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम जिस दौर से गुजरे हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक विदेशी कोच की जरूरत है। हमारे पास खिलाड़ियों का अच्छा कॉम्बिनेशन है लेकिन हमें एक विदेशी कोच और अच्छे मैनेजमेंट की जरूरत है।'