स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का 12वां मैच कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की बदौलत 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। अब जीत के लिए अमेरिका के सामने 191 रन का लक्ष्य है। अमेरिका ने आखिरी ओवरों में शानदार गेंदबाजी की। शैडली वैन शाल्कविक ने 4 विकेट झटके।

अमेरिकी कप्तान मोनांक पटेल ने टॉस के बाद कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे। यह एक अच्छा बैटिंग ट्रैक लग रहा है और यहाँ लगातार हवा चल रही है, इसलिए एक बार जब हमें टारगेट पता चल जाएगा, तो हमारे लिए उसे चेज करना आसान हो जाएगा। हमने दो बदलाव किए हैं। अली खान अभी भी इंजर्ड हैं, इसलिए उनकी जगह आदिल आए हैं। साई नहीं खेल रहे हैं और जहाँगीर आए हैं। मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। उस गेम से बहुत सारी पॉजिटिव बातें हुईं। एक बात जो हमने डिस्कस की, वह यह है कि जब हम अच्छी टीमों के खिलाफ जीतना चाहते हैं, तो यह ज़रूरी है कि हम बैट और बॉल दोनों से अच्छा करें। इसलिए इस गेम में दोनों डिपार्टमेंट में अच्छा करने पर फोकस होगा। हमारा गेम बहुत अच्छा था। पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, और जिस तरह से हमने खेला वह देखना बहुत अच्छा था। सभी ने अपनी कोशिश की, और हम उस गेम से कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेकर आज अच्छा करना चाहते हैं।'

सलमान अली आगा ने कहा, 'हमने एक बदलाव किया है। उस्मान तारिक खेल रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा बदकिस्मती से नहीं खेल रहे हैं। हम उस्मान को एक गेम देना चाहते थे। मुझे लगता है कि वह हमारे लिए मैच-विनर और ट्रंप कार्ड हैं, इसलिए हम उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है। हमने बैठकर इस बारे में बात की है, और मुझे उम्मीद है कि हम आज बहुत बेहतर करेंगे। हम पिछले कुछ महीनों से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, और हम बस हर दिन अच्छा क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं।'

प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान : सैम अयूब, साहिबज़ादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आज़म, उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ़, शाहीन अफ़रीदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद

यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका : एंड्रीज़ गौस (विकेट कीपर), शायन जहाँगीर, मोनंक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वैन शल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रवलकर