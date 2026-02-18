स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएई और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबले के दौरान एक डरावना पल देखने को मिला, जब UAE के बल्लेबाज अलीशान शराफू तेज बाउंसर का शिकार हो गए। 16वें ओवर में हुई इस घटना ने खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों तक सभी को चिंता में डाल दिया। गेंद सीधे उनके हेलमेट और नेक गार्ड पर लगी, जिससे मैदान पर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। राहत की बात यह रही कि कोई गंभीर चोट नहीं आई।

16वें ओवर में खौफनाक पल

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने 16वें ओवर में एक तेज शॉर्ट-पिच गेंद फेंकी। बल्लेबाज अलीशान शराफू ने लेग साइड की ओर हटकर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की रफ्तार और अतिरिक्त उछाल ने उन्हें चौंका दिया। गेंद सीधे हेलमेट के ग्रिल और गर्दन की सुरक्षा के लिए लगे नेक गार्ड पर जाकर टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि नेक गार्ड हवा में उछलकर दूर जा गिरा। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो बड़ा हादसा हो गया हो।

दूसरी बार लगी सिर पर गेंद

यह घटना और भी गंभीर इसलिए बन गई क्योंकि इसी पारी में यह दूसरी बार था जब शराफू को सिर या गर्दन के आसपास गेंद लगी। पहली चोट के बाद वह पहले से ही असहज नजर आ रहे थे। दूसरी टक्कर ने उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया। गेंद लगते ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, अंपायर और मेडिकल स्टाफ तुरंत उनके पास पहुंचे। खेल को तुरंत रोक दिया गया और मैदान पर फिजियो ने उनका कनकशन टेस्ट शुरू किया।

अनइवेन बाउंस बनी चुनौती

मैच के दौरान पिच पर अनियमित उछाल (अनइवेन बाउंस) भी देखने को मिली, जिससे बल्लेबाजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज लगातार शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल कर रहे थे। कॉर्बिन बॉश की यह गेंद बॉडी-फॉलोइंग थी, यानी गेंद बल्लेबाज के शरीर की ओर तेजी से आई, जिससे बचने का मौका बेहद कम था। ऐसी परिस्थितियों में बल्लेबाजों के लिए प्रतिक्रिया देना और भी कठिन हो जाता है।