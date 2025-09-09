स्पोर्ट्स डेस्क : टी-20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 7 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 मार्च 2026 को खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस फटाफट क्रिकेट के विश्व कप का खिताबी मुकाबला अहमदाबाद या कोलंबो में होगा, जो पाकिस्तान की टीम के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। भारतीय टीम अपने खिताब को डिफेंड करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत और फाइनल
रिपोर्ट्स के अनुसार, टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी 2026 से होगा। ईएसपीएन क्रिकइंफो की खबर के मुताबिक, टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च 2026 को खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहती है, तो खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। वहीं, यदि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता है, तो फाइनल श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।
टूर्नामेंट का प्रारूप और टीमें
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 8 राउंड में पहुंचेंगी, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में कुल 55 मैच होंगे, जो भारत में कम से कम पांच वेन्यू और श्रीलंका में दो वेन्यू पर आयोजित किए जाएंगे। खास बात यह है कि पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव के कारण दोनों देश एक-दूसरे की मेजबानी में द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलते।
इटली ने पहली बार टी-20 वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। अब तक 15 टीमें पक्की हो चुकी हैं, जिनमें भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड और इटली शामिल हैं। बाकी पांच टीमें अफ्रीका, एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर्स से चुनी जाएंगी।
भारत करेने उतरेगा खिताब का बचाव
भारतीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में अपने खिताब को डिफेंड करने उतरेगी। टीम इंडिया ने 2024 टी-20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर दूसरी बार खिताब जीता था। पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए भारत ने अपनी बादशाहत साबित की थी। अब घरेलू मैदानों पर भारत एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने की कोशिश करेगा।
फाइनल वेन्यू पर फंस सकता है पेंच
टूर्नामेंट का फाइनल वेन्यू पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद फाइनल की मेजबानी करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल में जगह बनाता है, तो फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। यह व्यवस्था ICC, BCCI, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच हुए समझौते का हिस्सा है।
जल्द जारी हो सकता है शेड्यूल
हालांकि, टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल अभी तक ICC ने फाइनल नहीं किया है, लेकिन टूर्नामेंट की तारीखें और वेन्यू की जानकारी बोर्ड्स को दे दी गई है। भारत में संभावित वेन्यू में अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, और दिल्ली जैसे शहर शामिल हो सकते हैं, जबकि श्रीलंका में कोलंबो और एक अन्य वेन्यू का उपयोग होगा। टूर्नामेंट का प्रारूप 2024 टी-20 वर्ल्ड कप जैसा ही होगा, जिसमें 20 टीमें चार ग्रुप्स में बंटेंगी, फिर सुपर 8, सेमीफाइनल और फाइनल के दौर होंगे।
प्रशंसकों में उत्साह
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है। भारत और श्रीलंका जैसे क्रिकेट-प्रेमी देशों में इस टूर्नामेंट का आयोजन क्रिकेट के इस फटाफट फॉर्मेट को और भी रोमांचक बनाएगा। खास तौर पर भारत-पाकिस्तान मुकाबले की संभावना प्रशंसकों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जो श्रीलंका में खेला जाएगा।
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 न केवल क्रिकेट का उत्सव होगा, बल्कि भारत और श्रीलंका की मेजबानी में यह टूर्नामेंट विश्व क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।