स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और नामीबिया के बीच 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अहम मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लग सकता है। स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा पेट की समस्या से जूझ रहे हैं और उनका खेलना संदिग्ध बताया जा रहा है। अगर वह पूरी तरह फिट नहीं होते, तो भारतीय टीम को ओपनिंग संयोजन में बदलाव करना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है—अभिषेक की जगह प्लेइंग इलेवन में किसे मौका मिलेगा?

अभिषेक शर्मा की फिटनेस पर अपडेट

अभिषेक शर्मा हाल ही में USA के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। इसके बाद दूसरी पारी में वह मैदान पर नहीं उतरे, जिससे उनकी तबीयत को लेकर अटकलें शुरू हो गईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें पेट में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

टीम इंडिया ने 10 फरवरी को दिल्ली में अभ्यास सत्र शुरू किया, लेकिन अभिषेक उसमें शामिल नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि वह अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। टीम मैनेजमेंट अंतिम समय तक उनकी फिटनेस का आकलन करेगा, लेकिन नामीबिया के खिलाफ उनके खेलने की संभावना कम नजर आ रही है।

टीम इंडिया के लिए क्यों अहम हैं अभिषेक?

पिछले दो वर्षों में अभिषेक शर्मा ने खुद को भारत के भरोसेमंद टी20 ओपनर के रूप में स्थापित किया है। एशिया कप में उनके शानदार प्रदर्शन ने भारत को खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, जहां वह टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी बने थे। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ में उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पांच मैचों में 182 रन बनाए। लगभग 249 के स्ट्राइक रेट और 53 की औसत से उनका प्रदर्शन टीम के लिए बेहद अहम रहा। ऐसे में उनका बाहर होना टॉप ऑर्डर की संतुलन पर असर डाल सकता है।

अगर अभिषेक बाहर हुए तो कौन लेगा जगह?

यदि अभिषेक शर्मा फिट नहीं हो पाते, तो टीम इंडिया को ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करना होगा। मौजूदा स्क्वाड में संजू सैमसन सबसे मजबूत विकल्प माने जा रहे हैं। सैमसन पहले भी टी20 प्रारूप में ओपनिंग कर चुके हैं और उनके पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है। हालांकि, न्यूजीलैंड सीरीज़ में उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था, जहां उन्होंने पांच मैचों में सिर्फ 46 रन बनाए। इसी कारण उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था। फिर भी, टीम में वह इकलौते अतिरिक्त टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट उनके अनुभव पर भरोसा जता सकता है।

ईशान किशन की भूमिका और संभावित रणनीति

ईशान किशन ने हालिया सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओपनर और विकेटकीपर दोनों भूमिकाओं में खुद को साबित किया है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शतक भी लगाया और दो मुकाबलों में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अगर सैमसन को मौका मिलता है, तो किशन के साथ उनकी ओपनिंग जोड़ी देखने को मिल सकती है। टीम प्रबंधन यह सुनिश्चित करना चाहेगा कि शुरुआती ओवरों में आक्रामक शुरुआत बनी रहे।