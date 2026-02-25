स्पोर्ट्स डेस्क: ICC Men's T20 World Cup 2026 के सुपर-8 मुकाबले में इंग्लैंड से दो विकेट की हार के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल राह मुश्किल हो गई है। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका मैच बारिश में धुल गया था, जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। अब दो मैचों के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ एक अंक है और एक मुकाबला बाकी है, जो श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा।

अभी पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ है, लेकिन अब उसकी किस्मत केवल अपने प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर है।

इंग्लैंड ने कैसे पक्का किया सेमीफाइनल टिकट?

England cricket team ने पाकिस्तान को हराकर सुपर-8 में लगातार जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। दो मैच जीतकर इंग्लैंड ने चार अंक हासिल कर लिए, जिससे बाकी टीमों के लिए उन्हें पीछे छोड़ना नामुमकिन हो गया।

पाकिस्तान के लिए क्या हैं सेमीफाइनल के रास्ते?

पहला समीकरण

अगर New Zealand national cricket team अपने दोनों बचे हुए मैच (श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ) हार जाए, और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, तो पाकिस्तान के तीन अंक हो जाएंगे जबकि न्यूजीलैंड एक अंक पर ही रह जाएगा। अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान से हारता है, तो श्रीलंका के दो अंक होंगे और पाकिस्तान तीन अंकों के साथ उनसे ऊपर रहेगा। इस स्थिति में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है।

दूसरा समीकरण

दूसरा रास्ता थोड़ा जटिल है। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे लेकिन इंग्लैंड से हार जाए, और पाकिस्तान भी श्रीलंका को हरा दे, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के तीन-तीन अंक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में फैसला नेट रन रेट (NRR) से होगा। बेहतर रन रेट वाली टीम सेमीफाइनल में जाएगी।

कब बाहर हो जाएगा पाकिस्तान?

अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच (श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ) जीत जाता है, तो उसके पांच अंक हो जाएंगे और वह इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान, श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा।

निष्कर्ष: अब दूसरों पर टिकी उम्मीद

पाकिस्तान के लिए समीकरण साफ है — श्रीलंका के खिलाफ जीत जरूरी है। लेकिन सिर्फ जीत काफी नहीं, न्यूजीलैंड की हार भी जरूरी है। अब पाकिस्तान की किस्मत पूरी तरह उसके हाथ में नहीं रही।