कोलंबो : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में तीन अहम विकेट झटककर हसरंगा टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि शीर्ष स्थान पर अभी भी बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन मौजूद हैं।

श्रीलंका की शानदार शुरुआत

सह-मेजबान श्रीलंका ने आयरलैंड को 143 रन पर ऑलआउट कर 20 रन से जीत के साथ अपने अभियान की मजबूत शुरुआत की। श्रीलंका के स्पिनरों ने इस मुकाबले में कहर बरपाया और टीम के 10 में से 7 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने झटके। महेश थीक्षाणा और वानिंदु हसरंगा ने तीन-तीन विकेट लिए।

हसरंगा ने छोड़ा अफरीदी और मलिंगा को पीछे

हसरंगा के इस तीन विकेट हॉल की बदौलत वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने इस सूची में:

लसिथ मलिंगा (38 विकेट)

राशिद खान (38 विकेट)

शाहिद अफरीदी (39 विकेट) को पीछे छोड़ दिया।

टी20 वर्ल्ड कप में हसरंगा का रिकॉर्ड

हसरंगा का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अब तक 20 मैचों में 40 विकेट लिए हैं और उनका औसत महज 11.47 का रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इतने विकेट लेने के बावजूद वह अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में एक भी चार विकेट हॉल नहीं ले पाए हैं। वहीं, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने 34 मैचों में 39 विकेट लिए थे, उनका औसत 23.25 रहा था और उनके नाम दो चार विकेट हॉल थे।

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट किसके नाम

हालांकि, शीर्ष स्थान तक पहुंचने के लिए हसरंगा को अभी लंबा सफर तय करना होगा। टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के नाम है। शाकिब ने 43 मैचों में 50 विकेट लिए हैं, उनका औसत 20.12 रहा है और उनके नाम तीन चार विकेट हॉल दर्ज हैं।

आयरलैंड के खिलाफ हसरंगा के अहम विकेट

8 फरवरी को खेले गए मुकाबले में हसरंगा ने आयरलैंड के तीन प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा:

रॉस अडैर – 23 गेंदों पर 34 रन (8वां ओवर)

हैरी टेक्टर – 34 गेंदों पर 40 रन (16वां ओवर)

कर्टिस कैम्फर – 18वां ओवर, मैच में वापसी की हर उम्मीद खत्म

श्रीलंका का आगे का शेड्यूल

12 फरवरी: श्रीलंका बनाम ओमान – पल्लेकेले

16 फरवरी: श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया – पल्लेकेले

19 फरवरी: श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे – कोलंबो; हालांकि, आयरलैंड मैच के दौरान हसरंगा को हैमस्ट्रिंग में परेशानी हुई थी, जिससे उनके अगले मुकाबलों को लेकर थोड़ा संदेह बना हुआ है।