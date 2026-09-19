नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुरुष सीनियर चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर के भविष्य पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है, जिससे उनके पद पर सस्पेंस बरकरार है। अगरकर का मौजूदा कार्यकाल अगले महीने खत्म होने वाला है। इस बीच, अगरकर को एक्सटेंशन मिलता है या उनकी जगह नया चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया जाता है, इस पर फैसला BCCI के पदाधिकारी करेंगे। अगरकर के पद छोड़ने की स्थिति में पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल का नाम संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आया है।

AGM में पदाधिकारियों को मिला फैसला लेने का अधिकार

BCCI की 95वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में अजीत अगरकर के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बैठक में बोर्ड के पदाधिकारियों को चीफ सिलेक्टर के पद पर अगरकर के भविष्य को लेकर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में इस घटनाक्रम की पुष्टि की। उन्होंने कहा, 'AGM ने पदाधिकारियों को चीफ सिलेक्टर के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है।'

अगरकर पद छोड़ते हैं तो तुरंत होगी नए चीफ सिलेक्टर की तलाश

अगर अजीत अगरकर अपने पद से हटने का फैसला करते हैं, तो BCCI को उनके स्थान पर नए चीफ सिलेक्टर की नियुक्ति करनी होगी। बोर्ड इसके लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर सकता है और पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं।

मौजूदा स्थिति में अगरकर को एक साल का संभावित एक्सटेंशन देने या नए उम्मीदवार की तलाश शुरू करने का अधिकार BCCI के पदाधिकारियों के पास है।

पार्थिव पटेल का नाम सामने आया

अगरकर के पद छोड़ने की स्थिति में पूर्व भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल को उनके संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पार्थिव पटेल पुरुष सीनियर चयन समिति के चेयरमैन पद के लिए मजबूत उम्मीदवारों में शामिल हैं। हालांकि, BCCI की ओर से अभी तक पार्थिव पटेल की नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

जुलाई 2023 में अगरकर बने थे चीफ सिलेक्टर

अजीत अगरकर को जुलाई 2023 में भारतीय पुरुष सीनियर चयन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। अगरकर के कार्यकाल में भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा। इसके बाद टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की।

अगरकर के कार्यकाल में टीम इंडिया को मिले बड़े झटके भी

हालांकि, अगरकर के कार्यकाल में भारतीय टीम को कुछ बड़े झटकों का भी सामना करना पड़ा। 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को घरेलू मैदान पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया। इसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों के बावजूद अगरकर के कार्यकाल में भारतीय टीम ने आईसीसी की दो बड़ी ट्रॉफियां जीतीं।

अब BCCI के फैसले पर नजर

फिलहाल अजीत अगरकर के भविष्य पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। BCCI के पदाधिकारी अब यह तय करेंगे कि उन्हें एक और साल का विस्तार दिया जाए या नए चीफ सिलेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। अगर अगरकर पद छोड़ते हैं, तो पार्थिव पटेल का नाम संभावित विकल्प के तौर पर चर्चा में है।