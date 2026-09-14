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नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड आठवीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। हालांकि, खिताबी जीत के बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन समारोह विवादों में घिर गया, क्योंकि भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी और विजेता पदक लेने से इनकार कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय महिला टीम को ट्रॉफी कब मिलेगी?

फाइनल में भारत की शानदार जीत

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 183 रन बनाए। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने पहले विकेट के लिए 129 रन की शानदार साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत शुरुआत दिलाई।

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की पारी को 111 रन पर समेट दिया। इस तरह हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 72 रन से जीत दर्ज की और महिला एशिया कप का अपना रिकॉर्ड आठवां खिताब हासिल किया।

ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में क्यों हुआ विवाद?

भारत की जीत के बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन समारोह लगभग एक घंटे तक टलता रहा। ACC अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने के लिए पोडियम पर मौजूद थे, लेकिन भारतीय टीम मंच पर नहीं पहुंची।

श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने नकवी से उपविजेता का चेक हासिल किया। इसके बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी और विजेता पदक लेने से इनकार कर दिया। नकवी बाद में ट्रॉफी के बिना ही वहां से चले गए। फिलहाल एशिया कप की ट्रॉफी ACC के पास है, जबकि भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान के किनारे अपनी जीत का जश्न मनाया।

अमोल मजूमदार ने फैसले का किया समर्थन

भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने BCCI के इस फैसले का पूरा समर्थन किया है। जब उनसे पूछा गया कि भारतीय टीम को ट्रॉफी कब और किस तरह मिलेगी, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अमोल मजूमदार ने द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से कहा, "अभी तक कोई खबर नहीं है। इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।" इस बयान से साफ है कि फिलहाल भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपे जाने की तारीख तय नहीं हुई है।

BCCI ने फैसले को बताया एकजुटता का संदेश

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने भारतीय टीम के इस कदम को एकजुटता की अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकता, जो उनके अनुसार देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। सैकिया के मुताबिक, जब तक सैन्य संघर्ष और दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, तब तक मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेना उचित नहीं माना गया।

पुरुष टीम ने भी 2025 में नहीं ली थी ट्रॉफी

भारतीय महिला टीम का यह फैसला नया नहीं है। इससे पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने भी 2025 एशिया कप जीतने के बाद मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद तनाव काफी बढ़ गया था। इसी राजनीतिक और सैन्य पृष्ठभूमि के बीच भारतीय पुरुष टीम ने भी ट्रॉफी प्रेजेंटेशन समारोह से दूरी बनाए रखी थी।

ट्रॉफी कब मिलेगी?

अधिकारियों के संकेतों के अनुसार, ट्रॉफी को उचित समय पर भारतीय टीम या BCCI को लौटाए जाने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। BCCI आने वाली ACC या ICC बैठकों में इस मुद्दे पर आगे बातचीत कर सकता है। माना जा रहा है कि ट्रॉफी सौंपने के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

भारतीय टीम का अगला लक्ष्य एशियन गेम्स

ट्रॉफी विवाद के बीच भारतीय महिला टीम ने अपना ध्यान अब आगामी एशियन गेम्स पर केंद्रित कर दिया है। टीम एशिया कप की जीत से मिले आत्मविश्वास के साथ अगले बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करेगी। फिलहाल भारतीय खिलाड़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात खिताब जीतना है। ट्रॉफी कब मिलेगी, इस पर फैसला ACC और BCCI के बीच आगे होने वाली बातचीत के बाद ही सामने आएगा।