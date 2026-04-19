स्पोर्ट्स डेस्क: BCCI ने टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जून 2026 में खत्म हो रहा उनका कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए बढ़ाकर जून 2027 तक किया जा सकता है। इस फैसले के पीछे 2027 ODI वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम की निरंतरता बनाए रखना प्रमुख वजह मानी जा रही है।

अगरकर की बड़ी उपलब्धियां

अगरकर के कार्यकाल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है।

ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब

ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत

ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी जीत

2023 ODI वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंच

BCCI के एक अधिकारी ने कहा: 'अगरकर के कार्यकाल में टीम में स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है और चयन में निडर फैसले लिए गए हैं, इसलिए बोर्ड चाहता है कि वह आगे भी इस जिम्मेदारी को निभाएं।'

2027 वर्ल्ड कप को लेकर रणनीति

2027 ODI वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए BCCI टीम में स्थिरता बनाए रखना चाहती है। ऐसे में चयन समिति में बदलाव करने के बजाय मौजूदा सेटअप को जारी रखने पर जोर दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, IPL के दौरान ही BCCI अधिकारी अगरकर से इस एक्सटेंशन को लेकर बातचीत कर सकते हैं।

Suryakumar Yadav पर सवाल

हालांकि Suryakumar Yadav ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन उनकी बल्लेबाजी फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। 2025 में उनका स्ट्राइक रेट 120 से नीचे रहा और वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके।

हालांकि 2026 में उन्होंने वापसी करते हुए 4 फिफ्टी लगाई और स्ट्राइक रेट 160+ रहा, लेकिन बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा:

साउथ अफ्रीका: 18 रन

वेस्टइंडीज: 18 रन

इंग्लैंड (सेमीफाइनल): 11 रन

न्यूजीलैंड (फाइनल): 0 रन

इंग्लैंड-आयरलैंड दौरा होगा अहम

जून-जुलाई में होने वाला इंग्लैंड और आयरलैंड दौरा सूर्यकुमार के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। यह दौरा तय करेगा कि उन्हें 2028 तक टीम की योजनाओं में शामिल रखा जाएगा या नहीं। खासकर उनकी बल्लेबाजी पर ज्यादा नजर रहेगी।

कोच Gautam Gambhir का समर्थन

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अभी भी सूर्यकुमार यादव का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें भविष्य की योजनाओं में अहम मानते हैं। हालांकि अंतिम फैसला अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ही करेगी, जो खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लेगी।

आगे की चुनौती

2028 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स और T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट हैं। उस समय सूर्यकुमार यादव की उम्र करीब 38 साल होगी, ऐसे में उनकी फिटनेस और फॉर्म दोनों अहम होंगे। टीम इंडिया के पास टॉप ऑर्डर में कई विकल्प मौजूद हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो गई है।