नई दिल्ली : 2016 की चैंपियन टीम सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के बीच एक बड़ा झटका लगा है। टीम के ऑलराउंडर ब्रायडन कार्स चोट के कारण एक भी मैच खेले बिना ही पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। टीम ने कार्स की जगह श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दिलशान मदुशंका को टीम में शामिल करने की घोषणा की है।

मंगलवार को जारी एक बयान में इंडियन प्रीमियर लीग ने कहा, 'सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने IPL 2026 के बाकी मैचों के लिए ब्रायडन कार्स की जगह दिलशान मदुशंका को चुना है। कार्स चोट के कारण IPL के इस सीजन से बाहर हो गए हैं।' बयान में आगे कहा गया, 'दिलशान मदुशंका, जो एक बाएं हाथ के मीडियम तेज गेंदबाज हैं, ने श्रीलंका के लिए एक टेस्ट, 28 वनडे और 19 T20I मैच खेले हैं और उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 70 विकेट दर्ज हैं। वह SRH से 75 लाख रुपए में जुड़ेंगे। यह श्रीलंकाई गेंदबाज इससे पहले IPL में मुंबई इंडियंस (MI) का हिस्सा था।'

मदुशंका के आने से SRH की गेंदबाजी यूनिट और मजबूत होगी। इस यूनिट में युवा खिलाड़ी प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन के साथ-साथ अनुभवी तेज गेंदबाज हर्षल पटेल और जयदेव उनादकट भी शामिल हैं। टीम के कप्तान पैट कमिंस के 17 अप्रैल को टीम से जुड़ने की उम्मीद है। मदुशंका ने IPL में अब तक कोई मैच नहीं खेला है। उन्हें 2024 में मुंबई इंडियंस (MI) ने 4.6 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। 25 साल के यह श्रीलंकाई बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में गेंद को स्विंग कराने की अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं।

कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन टीम की कप्तानी कर रहे हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने इस सीजन में खेले गए पांच मैचों में से दो में जीत हासिल की है। पॉइंट्स टेबल में टीम अभी चौथे स्थान पर है और उसका नेट रन रेट +0.576 है। SRH ने सोमवार को टेबल-टॉपर्स राजस्थान रॉयल्स (RR) को हरा दिया। इस जीत में डेब्यू करने वाले गेंदबाजों प्रफुल और साकिब की शानदार गेंदबाजी का अहम योगदान रहा; दोनों ने 4-4 विकेट लिए। 217 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए RR 19 ओवरों में सिर्फ 159 रनों पर ढेर हो गई और 57 रनों से मैच हार गई। अब शनिवार को वे अपने घरेलू मैदान हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का सामना करेंगे।