स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के उस फैसले पर जमकर निशाना साधा है, जिसमें उसने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। यह मैच 15 फरवरी को खेला जाना था। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक X अकाउंट के जरिए इस फैसले की पुष्टि की गई, जिसके बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।

हालांकि पाकिस्तान को टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति मिल चुकी है, लेकिन उसने खास तौर पर भारत के खिलाफ मैदान पर न उतरने का फैसला लिया है।

‘यू-टर्न लेना पाकिस्तान के लिए नया नहीं’

एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर पाकिस्तान अपने फैसले से पलट जाता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। 'मुझे लगता है कि अगले चार-पांच दिनों में जब दुनियाभर से और उनके पूर्व खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं आएंगी, तो पाकिस्तान अपने रुख में बदलाव कर सकता है।'

उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा, 'इसमें नया क्या है? हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी संन्यास लेते हैं और फिर कुछ ही दिनों में वापस आ जाते हैं, यह कहते हुए कि फैंस ने कहा है खेलने के लिए। यू-टर्न लेना उनके लिए आम बात है। 15 फरवरी से पहले भी ऐसा हो सकता है।'

ICC से सख्त कदम उठाने की मांग

गावस्कर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से भी इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाने की अपील की। उनका कहना है कि अगर PCB भारत के खिलाफ मैच से हटने का कोई ठोस और वैध कारण नहीं बता पाता, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

'अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इतने बड़े मैच से हटने का कोई सही कारण नहीं दे पाता या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह नहीं दिखा पाता, तो ICC को कार्रवाई करनी चाहिए,' गावस्कर ने साफ शब्दों में कहा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उलटी गिनती शुरू

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है। भारत अपना पहला मुकाबला अमेरिका के खिलाफ खेलेगा, जबकि पाकिस्तान की टीम नीदरलैंड्स से भिड़ेगी। दोनों टीमें ग्रुप-A में हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या पाकिस्तान वाकई भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करता है या फिर आखिरी वक्त में अपने फैसले से यू-टर्न लेता है।