स्पोर्ट्स डेस्क : आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 सीजन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। टीम के तेज गेंदबाज Harshit Rana चोट के कारण पूरी तरह फिट नहीं हैं और उनके इस सीजन में खेलने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हाल ही में एक अवॉर्ड समारोह के दौरान उन्हें बैसाखियों के सहारे चलते देखा गया, जिससे उनकी चोट और रिकवरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर वह समय पर फिट नहीं हो पाए, तो यह KKR के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

नमन अवॉर्ड्स समारोह में बैसाखियों के सहारे पहुंचे

हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित BCCI Naman Awards में हर्षित राणा भी शामिल हुए। यह समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां उन्हें “बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू (मेन्स)” का सम्मान दिया गया। हालांकि समारोह के दौरान राणा को बैसाखियों के सहारे चलते हुए देखा गया। उनकी यह स्थिति देखकर फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच उनकी फिटनेस को लेकर चिंता बढ़ गई।

मंच तक नहीं जा सके हर्षित राणा

समारोह का एक भावुक पल तब सामने आया जब हर्षित राणा स्टेज तक चलकर जाने में असमर्थ दिखे। ऐसे में Arun Dhumal, जो IPL के चेयरमैन हैं, खुद मंच से नीचे आए और उन्हें सम्मान प्रदान किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद क्रिकेट प्रशंसकों के बीच यह सवाल उठने लगा कि क्या हर्षित राणा समय पर पूरी तरह फिट हो पाएंगे।

कब लगी थी हर्षित राणा को चोट

हर्षित राणा को इस साल टी20 विश्व कप 2026 के दौरान चोट लगी थी। दरअसल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए एक वॉर्म-अप मैच में उनके घुटने में गंभीर चोट लग गई थी। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। उनकी जगह टीम में तेज गेंदबाज Mohammed Siraj को शामिल किया गया था।

मुंबई में कराई घुटने की सर्जरी

चोट के बाद हर्षित राणा ने 9 फरवरी को मुंबई में अपने घुटने की सर्जरी कराई। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह की चोट से पूरी तरह उबरने में आमतौर पर दो से तीन महीने का समय लग सकता है। हालांकि उनकी सर्जरी सफल रही है, लेकिन मैदान पर वापसी को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

KKR के लिए क्यों अहम हैं राणा

हर्षित राणा पिछले कुछ समय में KKR के लिए एक महत्वपूर्ण गेंदबाज के रूप में उभरे हैं। अपनी तेज गति और डेथ ओवरों में प्रभावी गेंदबाजी के कारण वह टीम की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर वह आईपीएल 2026 की शुरुआत तक फिट नहीं हो पाते, तो टीम को गेंदबाजी विभाग में संतुलन बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

IPL 2026 में खेलने पर बना संशय

फिलहाल हर्षित राणा की रिकवरी प्रक्रिया जारी है और टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस पर नजर बनाए हुए है। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार उन्हें पूरी तरह फिट होने के लिए समय दिया जा सकता है, ताकि भविष्य में चोट दोबारा न उभरे। इस वजह से यह कहना अभी मुश्किल है कि वह आगामी IPL सीजन की शुरुआत से पहले मैदान पर वापसी कर पाएंगे या नहीं।