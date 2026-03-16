स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टी20 टीम के कप्तान Suryakumar Yadav अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं, लेकिन कप्तानी में उनका अंदाज बिल्कुल अलग दिखाई देता है। मैदान पर वह हमेशा शांत, सकारात्मक और मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सूर्यकुमार ने अपनी कप्तानी के अनुभव, टीम इंडिया के शानदार जीत प्रतिशत और ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर खुलकर बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने मशहूर गायिका Shreya Ghoshal से जुड़े एक दिलचस्प पुराने कनेक्शन का भी जिक्र किया।

टी20 क्रिकेट में भारत का शानदार रिकॉर्ड

भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टी20 क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब तक उनकी कप्तानी में टीम ने कुल 52 मैच खेले हैं, जिनमें से 42 मुकाबलों में जीत हासिल की है। भारत को सिर्फ 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2 मुकाबले बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए। इस तरह टीम का जीत प्रतिशत 80 फीसदी से भी अधिक है। टी20 जैसे अनिश्चित फॉर्मेट में इतना प्रभावशाली रिकॉर्ड किसी भी कप्तान के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है।

पढ़ाई से की दिलचस्प तुलना

अपने शानदार रिकॉर्ड पर प्रतिक्रिया देते हुए सूर्यकुमार यादव ने मजाकिया अंदाज में अपनी पढ़ाई के दिनों को याद किया।उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के समय वह परीक्षा में जिस प्रतिशत को हासिल करने की कोशिश करते थे, वह अब जाकर क्रिकेट में मिल रहा है। सूर्या के अनुसार पढ़ाई के दौरान उनका प्रतिशत आमतौर पर 50 से 60 के बीच ही रहता था। इसलिए क्रिकेट में 80 फीसदी से ज्यादा जीत प्रतिशत सुनकर उन्हें काफी खुशी होती है।

आंकड़ों से ज्यादा जीत पर ध्यान

हालांकि सूर्यकुमार ने साफ किया कि वह व्यक्तिगत आंकड़ों या रिकॉर्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनके मुताबिक असली महत्व टीम की जीत का होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी खेल में हारना पसंद नहीं है और यही सोच टीम के बाकी खिलाड़ियों में भी दिखाई देती है। सूर्या का मानना है कि जब पूरी टीम एक ही लक्ष्य और सोच के साथ मैदान पर उतरती है, तभी ऐसे शानदार परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

श्रेया घोषाल से जुड़ा रोचक किस्सा

इंटरव्यू के दौरान एक दिलचस्प किस्सा भी सामने आया, जब सूर्यकुमार यादव ने मशहूर गायिका श्रेया घोषाल से अपने पुराने कनेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बचपन में श्रेया घोषाल उनके पड़ोस में रहती थीं। सूर्या ने यह भी खुलासा किया कि श्रेया के छोटे भाई सैम्यदीप घोषाल उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे और दोनों अच्छे दोस्त थे। इस किस्से ने बातचीत के दौरान माहौल को काफी हल्का और मजेदार बना दिया।

रोहित शर्मा से सीखी शांत कप्तानी

मैदान पर सूर्यकुमार यादव को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा जाता है, चाहे टीम से कोई गलती ही क्यों न हो जाए। इस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने यह तरीका भारत के पूर्व कप्तान Rohit Sharma से सीखा है। सूर्या ने कहा कि जब वह रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलते थे, तब उन्होंने देखा कि रोहित का रिएक्शन लगभग हर परिस्थिति में एक जैसा रहता था। वह गुस्सा करने के बजाय स्थिति को शांत तरीके से संभालते थे।

डर नहीं, भरोसा जरूरी

सूर्यकुमार यादव का मानना है कि कप्तान का काम खिलाड़ियों पर दबाव बनाना नहीं बल्कि उन्हें आत्मविश्वास देना होता है।उन्होंने कहा कि कोई भी खिलाड़ी जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता या खराब गेंद नहीं डालता। हर खिलाड़ी टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। अगर गलती हो जाती है तो कप्तान और टीम का काम उसे सुधारने में मदद करना होता है।