स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 की टेस्ट सीरीज हार के बाद टीम इंडिया और हेड कोच गौतम गंभीर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन भारत के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनिल गावस्कर गंभीर के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हार के बाद सिर्फ कोच को जिम्मेदार ठहराना गलत है, जबकि टीम की बड़ी सफलताओं के दौरान कोई उनकी तारीफ़ नहीं करता।

गावस्कर का पलटवार

गावस्कर ने कहा, 'कोच टीम को तैयार कर सकता है, मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन मैदान पर प्रदर्शन खिलाड़ियों को ही करना होता है। आज लोग उनकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, पर जब भारत ने उनके तहत चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीता था, तब क्या आपने उन्हें क्रेडिट दिया?'

उन्होंने आगे कहा कि आलोचना सिर्फ तब होती है जब टीम हारती है, लेकिन जीत के समय सब चुप हो जाते हैं।

गंभीर की उपलब्धियां भी गिनाई

गौतम गंभीर के कोच रहते हुए भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती, T20 एशिया कप 2025 जीता। इसके बावजूद घरेलू टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से सीरीज हारने के बाद उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुवाहाटी में 408 रनों की हार ने दबाव और बढ़ा दिया है।

गावस्कर ने दिया ब्रेंडन मैकुलम का उदाहरण

गावस्कर ने इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का उदाहरण देते हुए कहा कि कई देशों में एक ही कोच तीनों फॉर्मेट संभालता है। उन्होंने कहा, 'अगर आप गंभीर को चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीत के लिए क्रेडिट नहीं दे रहे, तो टेस्ट हार के लिए दोष भी मत दें। सिर्फ हार पर कोच को निशाना बनाना सही नहीं।'