स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय कप्तान Sunil Gavaskar ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट शो में जाने को लेकर हो रही आलोचना पर खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वह उस शो में गए थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया।

चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तानी शो में आए थे नजर

Sunil Gavaskar चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान दुबई में पाकिस्तान के शो The Dressing Room में पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुए थे। इस शो में उनके साथ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान Wasim Akram और Waqar Younis भी मौजूद थे। इस शो के प्रसारण के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की और उनके रुख पर सवाल उठाए। खासकर तब जब उन्होंने भारतीय मालिकों वाली टीमों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करने पर आपत्ति जताई थी।

‘मैंने शो के लिए कोई पैसे नहीं लिए’

आलोचना के बाद गावस्कर ने सफाई देते हुए कहा, 'मैं दुबई में जो शो करने गया था, उसके लिए मैंने न तो कोई फीस मांगी और न ही मुझे कोई भुगतान किया गया।' उन्होंने यह भी कहा कि वह ICC और ACC के टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करते हैं, और इन टूर्नामेंट्स की कमाई सभी सदस्य देशों में बांटी जाती है। इसलिए यह कहना गलत है कि वह किसी एक देश से पैसा ले रहे थे।

भारतीय मालिकों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर दिया बड़ा बयान

गावस्कर ने कहा कि अगर किसी विदेशी लीग की टीम भारतीय कंपनी या भारतीय मालिक की है, तो उसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को साइन करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी खिलाड़ी को पैसे मिलते हैं, तो वह अपने देश में टैक्स देता है और वह पैसा अंततः उस देश की सरकार के पास जाता है। इसलिए भारतीय संस्थाओं को इस मामले में सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए।

मुंबई हमलों के बाद IPL में नहीं खेले पाकिस्तानी खिलाड़ी

गावस्कर ने कहा कि 2008 मुंबई हमलों के बाद से IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया। यह फैसला देश की परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया था। उन्होंने कहा कि लंबे समय से भारतीय फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल नहीं करती हैं और यही नीति आगे भी जारी रह सकती है।