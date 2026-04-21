स्पोर्ट्स डेस्क : अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हैदराबाद में दौरान 135 रन की धमाकेदार पारी खेलते हुए IPL का पांचवां सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना दिया है। अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान 68 गेंदों का सामना किया और 10 चौके तथा 10 छक्के लगाए। लेकिन इस पारी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने आरोन फिंच और क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभिषेक अब टी20 में चार बार 130 प्लास का स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं जबकि फिंच और गेल ने तीन बार ही ऐसा किया है।
T20 क्रिकेट में पारी में सबसे ज्यादा बार 130+ रन बनाना
4 अभिषेक शर्मा *
3 आरोन फिंच और क्रिस गेल
जहां तक आईपीएल में सबसे बड़े व्यक्तिगत स्कोर की बात है तो यह अभी भी गेल के नाम है। उन्होंने 2013 में यह रिकॉर्ड बनाया था। गेल ने इस दौरान 175 रन बनाए थे। दूसरे नम्बर पर ब्रेंडन मैकुलम हैं जिन्होंने 2008 में 158 रन बनाए थे। तीसरे नम्बर पर अभिषेक हैं जिन्होंने 2025 में 141 रन की पारी खेली थी। चौथे पर क्विंटन डी कॉक हैं। डी कॉक ने 2022 में अकेले ही 140 रन बना दिए थे। पांचवें नम्बर पर फिर अभिषेक हैं जिन्होंने आज 135 रन बनाए।
IPL में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
175* क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पुणे वॉरियर्स बेंगलुरु 2013
158* ब्रेंडन मैकुलम कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु 2008
141 अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स हैदराबाद 2025
140* क्विंटन डी कॉक लखनऊ सुपर जाइंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स नवी मुंबई 2022
135* अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स हैदराबाद 2026
अभिषेक शर्मा का IPL में रिकॉर्ड
कुल मैच - 84
इनिंग्स - 81
रन - 2138
हाइएस्ट - 141
औसत - 29.29
स्ट्राइक रेट - 169.15
चौके - 199
छक्के - 128
अर्धशतक - 11
शतक - 2