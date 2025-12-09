नई दिल्ली : तीन बार की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) नए हेड कोच अभिषेक नायर के नेतृत्व में IPL 2026 ऑक्शन में नए तरीके से उतरने के लिए तैयार है क्योंकि उन्होंने अपने पर्स का एक बड़ा हिस्सा खाली करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं।

JioStar पर बात करते हुए भारत के पूर्व क्रिकेटर सबा करीम ने KKR की स्ट्रेटेजिक रिलीज लिस्ट के बारे में बताया, जिसमें वेंकटेश अय्यर को रिलिज करने का फैसला भी शामिल है जिन्हें पिछली ऑक्शन में 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। करीम ने कहा, 'इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि KKR उसे वापस खरीद ले। उसे 23 करोड़ में रिलीज किया गया था, जिससे उनके पर्स में बहुत बड़ी रकम खाली हो गई और इस बात की ज्यादा संभावना है कि अब मिनी-ऑक्शन में वह इतने पैसे में न बिके।'

उन्होंने कहा, 'यह अभिषेक नायर का ट्रेडमार्क मूव है क्योंकि वह हमेशा फ्रेश शुरुआत करना चाहता है। वह सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को रखता है जो उसे लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन का हिस्सा हैं और प्लेइंग 11 में रेगुलर रहेंगे। बाकी को वह ऑक्शन में वापस खरीद लेता है। मुझे लगता है कि वह इसी तरह अपनी टीम बनाएगा। मैंने हमेशा अभिषेक नायर को ऐसे ही काम करते देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि KKR मैनेजमेंट का मानना ​​है कि शायद वेंकटेश अय्यर का यूटिलिटी खत्म हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने सालों तक आंद्रे रसेल को वैल्यू दी थी।'

KKR के रहमानुल्लाह गुरबाज को रिटेन न करने के फैसले के साथ करीम ने ऑक्शन के लिए फ्रैंचाइजी के क्लियर टारगेट पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को नहीं रखा। इसका मतलब है कि उन्हें एक ओपनिंग बैटर चाहिए। अगर वह खिलाड़ी विकेटकीपर भी बन सकता है तो यह KKR के लिए अच्छा होगा। ऑक्शन में उनके पास कई ऑप्शन होंगे। उन्हें लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए एक जबरदस्त पावर हिटर की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि आने वाले ऑक्शन में KKR के लिए इन दो जगहों को भरना सबसे जरूरी होगा।"

वेंकटेश 2021 में तूफान की तरह आए, उन्होंने 10 मैच में 370 रन बनाए जो उनका डेब्यू सीजन था, क्योंकि KKR फाइनल में पहुंची, लेकिन वे चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से हार गए। 2024 में अपने टाइटल जीतने वाले साल में बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने फिर से 370 रन बनाए। 2025 में चीजें मुश्किल लग रही थीं, क्योंकि उन्होंने 11 गेम में 20.28 की एवरेज से एक फिफ्टी के साथ 142 रन बनाए।

