स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज़ स्टीव स्मिथ ने एशेज से पहले अपनी फिटनेस और तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। न्यूयॉर्क में छोटे से ब्रेक के बाद उन्होंने पहली बार नेट्स में वापसी की और कहा कि उन्हें अब सिर्फ “दो हिट्स” की जरूरत है ताकि वह पूरी तरह से लय में आ जाएं।

चोट से उबरने के बाद मैदान में वापसी

स्टीव स्मिथ इस साल की शुरुआत में हुई उंगली की चोट से परेशान थे। चोट के कारण वह वेस्टइंडीज दौरे से भी बाहर रहे थे। लेकिन अब वह पूरी तरह फिट महसूस कर रहे हैं और सिडनी में नेट अभ्यास शुरू कर चुके हैं। स्मिथ ने कहा, “सच कहूं तो मुझे ठीक होने में दो हिट लगते हैं। अब मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। मैं अच्छी फॉर्म में हूँ और खुद को मज़बूत महसूस कर रहा हूं।” उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से वह जिम में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने स्ट्रेंथ टेस्ट में पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है।

कप्तानी की संभावना और कमिंस की स्थिति

ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस की पीठ में दर्द के कारण पहले टेस्ट मैच के लिए उनकी उपलब्धता अनिश्चित मानी जा रही है। ऐसे में स्टीव स्मिथ के फिर से कप्तानी संभालने की संभावना बढ़ गई है। स्मिथ ने कहा, “कमिंस अभी गेंदबाज़ी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे मूड में हैं। उम्मीद है कि वो जल्दी फिट हो जाएँ। टीम उनके साथ और मजबूत होती है।” अगर कमिंस पहले टेस्ट से बाहर रहते हैं, तो स्मिथ एक बार फिर टीम की कमान संभाल सकते हैं जैसा उन्होंने 2021-22 की एशेज सीरीज में एडिलेड टेस्ट के दौरान किया था।

कप्तान के रूप में स्मिथ का शानदार रिकॉर्ड

स्टीव स्मिथ का कप्तान के रूप में प्रदर्शन हमेशा बेहतरीन रहा है। उनके नेतृत्व में उनका बल्लेबाजी औसत लगभग 69 रन प्रति पारी है, जबकि सामान्य रूप से यह 50 के करीब रहता है। 2021-22 एशेज में उन्होंने एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में 93 रन बनाए थे जब कमिंस कोविड के कारण टीम से बाहर थे। उनकी शांत और रणनीतिक सोच ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा फायदेमंद रही है।

टीम संयोजन और स्कॉट बोलैंड पर भरोसा

स्मिथ ने यह भी बताया कि अगर कमिंस नहीं खेल पाते, तो टीम के पास स्कॉट बोलैंड जैसे भरोसेमंद गेंदबाज हैं। उन्होंने कहा, “स्कॉट बोलैंड हमारे पास एक शानदार विकल्प हैं। उनका प्रदर्शन ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में हमेशा बेहतरीन रहा है। इसके अलावा स्टार्क और हेजलवुड भी शानदार फॉर्म में हैं, इसलिए टीम को कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी।”