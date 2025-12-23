अबूधाबी : शारजाह वॉरियर्स ने जेम्स रेव की धैर्य पूर्ण पारी की मदद से अबूधाबी नाइट राइडर्स पर चार विकेट से रोमांचक जीत हासिल करके ILT20 क्रिकेट टूर्नामेंट के प्लेऑफ में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा। इस जीत से वारियर्स के छह अंक हो गए हैं और उसके दो मैच शेष हैं। नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 134 रन बनाए। वॉरियर्स ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट पर 135 रन बनाकर जीत हासिल की।

नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। तस्कीन अहमद और वसीम अकरम ने दो दो विकेट लेकर उसका स्कोर चार विकेट पर 10 रन कर दिया था। इसके बाद शेरफेन रदरफोर्ड ने 36 गेंदों में 44 रन बनाए जबकि उन्मुक्त चंद ने 24 रन का योगदान दिया जिससे टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। वॉरियर्स की तरफ से आदिल राशिद ने 18 देकर तीन विकेट लिए।

वॉरियर्स की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही लेकिन जेम्स रेव की 29 गेंदों पर नाबाद 42 रन और सिकंदर रजा की 25 गेंदों पर 28 रन की पारी से उसकी टीम अंतिम गेंद पर जीत हासिल करने में सफल रही। टॉम कोहलर कैडमोर (35 गेंदों में 30 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिया।