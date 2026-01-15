राजकोट (गुजरात) : पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत का मानना ​​है कि भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा 50 ओवर के फॉर्मेट में यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि अटैक करें या बचाव। उन्होंने तीन स्पिनर और तीन तेज गेंदबाज खिलाने का सुझाव दिया और सवाल किया कि बॉलिंग ऑलराउंडर मीडियम पेसर ही क्यों होना चाहिए। श्रीकांत की यह टिप्पणी गुरुवार को राजकोट में भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड की 7 विकेट से जीत के बाद आई है।

श्रीकांत ने ऑलराउंडर अक्षर पटेल को वनडे टीम में वापस लाने का आग्रह किया। उन्होंने व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में पटेल के शानदार रिकॉर्ड की भी तारीफ की। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल 'चीकी चीका' पर कहा, 'जडेजा मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि क्या करना है। वह भी दोराहे पर हैं, अटैक करें या बचाव, उन्हें नहीं पता। (अक्षर को वापस लाना) एक खुला रहस्य है। तीन स्पिनर और तीन पेसर क्यों नहीं खिलाते? क्या ऐसा कोई नियम है कि बॉलिंग ऑलराउंडर सिर्फ मीडियम पेसर ही होना चाहिए? हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट मिलना नामुमकिन है। आप नहीं ढूंढ सकते। आज के मैच के लिए अक्षर एक आदर्श उम्मीदवार होते। आज छठे गेंदबाज की कमी खली।'

उन्होंने आगे कहा, 'अक्षर का रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने हमारे लिए टी20 वर्ल्ड कप जीता। अचानक, वह कहीं नहीं हैं। अक्षर पटेल कहां हैं? वह कहां हैं? आखिर में टीम को नुकसान हो रहा है।' वाशिंगटन सुंदर के न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद जडेजा स्पिनर कुलदीप यादव के साथ टीम में एकमात्र स्पिन ऑलराउंडर बचे हैं। जडेजा 50 ओवर के फॉर्मेट में अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 2 वनडे में विकेट लेने में नाकाम रहे, साथ ही दोनों मौकों पर बल्ले से भी फेल रहे जहां क्रमशः 4 और 27 रन बनाए। भारत अब रविवार को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज के निर्णायक मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगा।