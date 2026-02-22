Go to PunjabKesari.in

पल्लेकेले (श्रीलंका) : इंग्लैंड ने रविवार को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के अपने पहले ओपनिंग मैच में श्रीलंका को 51 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली टीम ने T20I क्रिकेट में श्रीलंका पर अपनी लगातार 12वीं जीत दर्ज की। 

मैच के बाद श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने कहा, 'यह बहुत निराशाजनक है, लेकिन साथ ही, गेंद के साथ हमारे पास बहुत सारी पॉजिटिव बातें थीं। मुझे लगता है कि हमने उन्हें कम से कम 20 रन अंडर पार के टोटल तक रोके रखा। मुझे उम्मीद थी कि मेरे खिलाड़ी अच्छी बैटिंग करेंगे। मुझे लगता है कि पिच ने अच्छा खेला। निश्चित रूप से, पहली इनिंग्स में यह थोड़ी धीमी थी, लेकिन लाइट्स ऑन होने के कारण यह थोड़ी सेटल हो गई। हमने बहुत बुरा खेला। हमारी तरफ के सभी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की।' 

शनाका ने T20I में श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अपनी 30 रन की पारी में दो छक्के लगाए जिससे वह अपनी टीम के साथी कुसल मेंडिस को पीछे छोड़कर अपनी नेशनल टीम के लिए सबसे ज्यादा T20I छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड की बॉलिंग पर उन्होंने कहा, 'ऐसा नहीं है कि उन्होंने सच में बहुत अच्छी बॉलिंग की। हमने कुछ जरूरी इंटरवल में कुछ खराब शॉट खेले। इस वर्ल्ड कप में हमारे पास 5 मेन बॉलर हैं। मेरा मतलब है, एक आराउंडर भी। तो यह एक अच्छा अटैक है, इसलिए ज्यादातर टीमों को कम स्कोर पर रोक सकते हूैं।' 