स्पोर्ट्स डेस्क : श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने एशिया कप 2025 के लिए एक मजबूत टीम की घोषणा की है। चरित असलांका टीम की कप्तानी करेंगे जबकि वानिंदु हसरंगा को हैमस्ट्रिंग की चोट के बावजूद टीम में शामिल किया गया है।

प्रमुख स्पिनर वानिंदु हसरंगा को टीम में जगह मिली है, हालांकि वह अभी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में एशिया कप में उनकी भागीदारी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी। इस बीच कुसल मेंडिस, पथुम निसांका और कुसल परेरा के साथ एशिया कप में श्रीलंकाई शीर्ष क्रम की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। टीम में दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, दुनिथ वेलालगे और चरित असलांका जैसे प्रभावशाली ऑलराउंडर शामिल हैं जो टूर्नामेंट में लंकाई लायंस की कप्तानी भी करेंगे।

चामिका करुणारत्ने, कामिल मिशारा और नुवानिदु फर्नांडो से एशिया कप में श्रीलंका के लिए अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ी श्रीलंकाई गेंदबाजी इकाई में गुणवत्ता और गहराई सुनिश्चित करते हैं। बिनुरा फर्नांडो की विविधता उन्हें खेल का रुख बदलने वाला साबित कर सकती है जबकि तीक्षाना, हसरंगा और वेलालगे टूर्नामेंट में यूएई की स्पिन-अनुकूल पिचों पर मुख्य स्पिनर होंगे।

असलांका के नेतृत्व में श्रीलंका को हांगकांग, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। वे 13 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी बांग्लादेश के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।

एशिया कप 2025 के लिए श्रीलंका की टीम

चरित असलांका (कप्तान), कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, नुवानिदु फर्नांडो, डुनिथ वेलालेज, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो