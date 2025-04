खेल डैस्क : हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अपनी पुरानी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गुजरात के तेज गेंदबाज अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 17 रन देकर 4 विकेट लिए और हैदराबाद को 152 रन पर रोक दिया। इसी के साथ सिराज की आईपीएल में 100 विकेट पूरी हो गई हैं। उन्होंने पिछले मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ 19 रन देकर 3 विकेट ली थीं। अब उनके नाम पर 4 मैचों में 13 की औसत के साथ 9 विकेट हो गए हैं। वह पर्पल कैप की रेस में दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

