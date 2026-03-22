स्पोर्ट्स डेस्क : South Africa national cricket team ने चौथे टी20 मैच में New Zealand national cricket team को 19 रन से हराकर पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। अब सीरीज का फैसला आखिरी मैच में होगा। इस मैच में साउथ अफ्रीका के स्पिन गेंदबाजों ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।

साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 164 रन

साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 164 रन बनाए। टीम की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइजन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में 57 रन बनाए। उनकी पारी की बदौलत टीम एक मजबूत स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। न्यूजीलैंड की ओर से बेन सीयर्स ने अच्छी गेंदबाजी की और किफायती ओवर डाले।

न्यूजीलैंड की अच्छी शुरुआत, फिर मैच पलटा

165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम एक समय मजबूत स्थिति में थी। 10 ओवर में टीम का स्कोर 88/3 था और टीम मैच जीतने की स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद टीम ने लगातार विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 18.5 ओवर में 145 रन पर ऑलआउट हो गई। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने मैच 19 रन से जीत लिया।

स्पिनर्स ने बदल दिया मैच

साउथ अफ्रीका की जीत में कप्तान केशव महाराज और प्रेनलन सुब्रायेन ने अहम भूमिका निभाई। दोनों स्पिनर्स ने मिडिल ओवर में विकेट लेकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। केशव महाराज ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि अपने डेब्यू मैच में प्रेनलन सुब्रायेन ने 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।

तेज गेंदबाज भी रहे असरदार

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज जेराल्ड कोएट्जी ने भी शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को झटका दिया। न्यूजीलैंड की ओर से टिम रॉबिन्सन ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके।

अब आखिरी मैच में होगा सीरीज का फैसला

अब दोनों टीमों के बीच सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है और सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। जो टीम यह मैच जीतेगी, वही सीरीज पर कब्जा करेगी। दोनों टीमें इस मैच को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी, इसलिए फाइनल मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है।