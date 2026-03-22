स्पोर्ट्स डेस्क : साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के बीच न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज Tom Latham चोट के कारण चौथे टी20 मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अनुभवी ऑलराउंडर James Neesham टीम की कप्तानी करेंगे।

कैसे लगी टॉम लैथम को चोट

तीसरे टी20 मैच के दौरान टॉम लैथम को साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज की गेंद अंगूठे पर लग गई थी। चोट लगने के बावजूद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी और टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेली। मैच के बाद मेडिकल टीम ने उनके अंगूठे की जांच की और आगे के स्कैन के लिए भेजा गया। अब उनकी पांचवें टी20 में वापसी स्कैन रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। इस दौरान उन्हें तेज गेंदबाज Nqobani Mokoena की गेंद लगी थी।

टॉम ब्लंडेल को टीम में मिला मौका

टॉम लैथम के बाहर होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज को टीम में शामिल किया गया है। यह खिलाड़ी लंबे समय बाद टी20 इंटरनेशनल टीम में वापसी कर रहा है। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग कवर के तौर पर टीम में शामिल किया है। अब वेलिंगटन में होने वाले मैच में वह टीम के साथ जुड़ेंगे। यहां बात हो रही है Tom Blundell की, जो 2025 के बाद पहली बार टी20 टीम में लौटे हैं।

पहली बार टी20 में कप्तानी करेंगे जेम्स नीशम

जेम्स नीशम पहली बार इंटरनेशनल टी20 में न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने कभी भी इस फॉर्मेट में टीम की कप्तानी नहीं की थी। वह इस फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के 12वें कप्तान बनेंगे और टीम को सीरीज में बराबरी दिलाने की कोशिश करेंगे। James Neesham के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है।

पहले भी चोट से परेशान रही न्यूजीलैंड टीम

न्यूजीलैंड टीम इस सीरीज में लगातार चोट की समस्या से जूझ रही है। टीम के कई अहम खिलाड़ी पहले ही चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में टीम पर दबाव बढ़ गया है और सीरीज में वापसी करना आसान नहीं होगा। फिलहाल साउथ अफ्रीका की टीम सीरीज में बढ़त बनाए हुए है। इससे पहले Ish Sodhi और Bevon Jacobs भी चोट के कारण बाहर हो चुके हैं।

