स्पोर्ट्स डेस्क : न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। बे ओवल में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीकी टीम ने गेंद और बल्ले दोनों से दमदार खेल दिखाया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप

पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह संघर्ष करती नजर आई। पूरी टीम सिर्फ 91 रन पर 14.3 ओवर में ऑलआउट हो गई। न्यूजीलैंड की ओर से कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सका। टीम के लिए सबसे ज्यादा रन जेम्स नीशम ने बनाए। उन्होंने 21 गेंदों में 26 रन की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था।

अन्य बल्लेबाज भी नहीं कर सके बड़ा स्कोर

नीशम के अलावा कप्तान मिचेल सैंटनर ने 19 गेंदों में 15 रन बनाए। वहीं कोल मैककॉन्ची ने 11 गेंदों में 15 रन और बेवन जैकब्स ने 7 गेंदों में 10 रन बनाए। हालांकि कोई भी बल्लेबाज अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया और टीम जल्दी ही ढेर हो गई।

साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी का जलवा

साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। 19 वर्षीय युवा गेंदबाज नकोबानी मोकाएना ने अपने टी20 इंटरनेशनल डेब्यू में ही शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और मैच के हीरो बने। उनके अलावा जेराल्ड कोएट्ज़ी ने 2/14, ओटनील बार्टमैन ने 2/22 और कप्तान केशव महाराज ने 2/25 के आंकड़े के साथ दो-दो विकेट झटके।

कॉनर एस्टरहुइज़न की मैच जिताऊ पारी

92 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज कॉनर एस्टरहुइज़न ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिला दी। उन्होंने 48 गेंदों में नाबाद 45 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 16.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

डेब्यू पर मोकाएना बने प्लेयर ऑफ द मैच

शानदार गेंदबाजी करने वाले युवा खिलाड़ी नकोबानी मोकाएना को उनके डेब्यू मैच में ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद उन्होंने कहा कि अपने पहले ही मैच में ऐसा प्रदर्शन करना उनके लिए बेहद खास है।

मोकाएना ने कहा, 'डेब्यू मैच खेलना मेरे लिए शानदार अनुभव था। शुरुआती दो ओवर मेरे लिए अच्छे नहीं रहे और लगा कि शायद मुझे विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन परिस्थितियां गेंदबाजों के अनुकूल थीं। मैंने अपनी स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल किया और काफी मजा आया।'

सीरीज में साउथ अफ्रीका की बढ़त

इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है।