स्पोर्ट्स डेस्क : महिला टी20 सीरीज में New Zealand women's national cricket team ने शानदार प्रदर्शन करते हुए South Africa women's national cricket team को चौथे टी20 मैच में 6 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है, जबकि अभी एक मैच बाकी है।

साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर में 159/6 का स्कोर बनाया। टीम की ओर से Annerie Dercksen ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाए और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

इसके अलावा Sune Luus ने 30 रन की पारी खेली, जबकि Chloe Tryon ने तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि, न्यूजीलैंड की गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेकर साउथ अफ्रीका को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया।

जेस केर की शानदार गेंदबाजी

न्यूजीलैंड की ओर से Jess Kerr ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी की वजह से साउथ अफ्रीका की टीम बीच के ओवरों में बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। आखिरी ओवरों में डर्कसेन ने तेजी से रन बनाए और टीम को 159 के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया।

न्यूजीलैंड की शानदार बल्लेबाजी

160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन Georgia Plimmer ने 29 रन बनाकर टीम को संभाला। इसके बाद कप्तान Amelia Kerr और Sophie Devine ने मैच को न्यूजीलैंड की ओर मोड़ दिया।दोनों बल्लेबाजों के बीच 46 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिससे टीम लक्ष्य के करीब पहुंच गई।

सोफी डिवाइन ने दिलाई जीत

Sophie Devine ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 64 रन बनाए और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। उनके आउट होने के बाद Maddy Green और Brooke Halliday ने आसानी से मैच खत्म कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और 6 विकेट से मैच जीत लिया।

मैच का संक्षिप्त स्कोर

साउथ अफ्रीका – 159/6 (20 ओवर)

न्यूजीलैंड – 160/4 (18.3 ओवर)

न्यूजीलैंड 6 विकेट से जीता