स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Mumbai Indians को Royal Challengers Bengaluru के खिलाफ 241 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए हार का सामना करना पड़ा। टीम लक्ष्य के करीब जरूर पहुंची, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी। इस हार के बाद MI के बल्लेबाज Sherfane Rutherford ने मैच के दौरान हुई रुकावटों पर सवाल उठाए।

रदरफोर्ड ने रसिख सलाम पर लगाया आरोप

रदरफोर्ड ने RCB के तेज गेंदबाज Rasikh Salam Dar पर मैच की लय बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा: 'हर बार जब रसिख गेंदबाजी करने आते, वह 5 मिनट लेते थे। एक बल्लेबाज के लिए लय बहुत जरूरी होती है और इससे खेल धीमा हो जाता है।' उन्होंने यह भी कहा कि यह चीज उनके नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन भविष्य में इससे सीखने की कोशिश करेंगे।

16वें ओवर में बार-बार रुका खेल

यह घटना 16वें ओवर के दौरान हुई, जब रसिख सलाम को बार-बार क्रैम्प की समस्या हुई। उन्हें कई बार फिजियो की मदद लेनी पड़ी, जिससे मैच बार-बार रुका। आखिरकार स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और उनका ओवर दूसरे गेंदबाज ने पूरा किया।

सुनील गावस्कर ने भी उठाए सवाल

पूर्व भारतीय दिग्गज Sunil Gavaskar ने भी कमेंट्री के दौरान इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा: 'अगर खिलाड़ी को बार-बार परेशानी हो रही है तो उसे बाहर जाकर इलाज कराना चाहिए और बाकी गेंदें दूसरे गेंदबाज को डालनी चाहिए।'

रदरफोर्ड की तूफानी पारी बेकार

रदरफोर्ड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के लगाए, जो एक असफल रन चेज में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा छक्के हैं। हालांकि उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी।

आखिरी ओवरों में दिखाया दम

18वें ओवर में रदरफोर्ड ने Jacob Duffy के खिलाफ तीन छक्के जड़े। इसके बाद आखिरी ओवर में Romario Shepherd की गेंदों पर चार छक्के लगाकर मैच को रोमांचक बना दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

मुंबई इंडियंस के लिए यह मैच सीख देने वाला रहा। रदरफोर्ड की बेहतरीन पारी के बावजूद टीम को हार झेलनी पड़ी, जबकि मैच के दौरान हुई रुकावटों ने भी उनकी लय को प्रभावित किया।