नई दिल्ली (भारत) : भारत के पूर्व कप्तान और BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोलंबो में 15 फरवरी को होने वाले बहुप्रतीक्षित मैच में भारत के खिलाफ न खेलने के पाकिस्तान के फैसले पर हैरानी जताई है। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व भारतीय कप्तान, सौरव गांगुली ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने के पाकिस्तान के फैसले पर अपने विचार साझा किए।

उन्होंने कहा, 'किस बात के लिए वर्ल्ड कप से पीछे हट रहे हैं। वे वैसे भी श्रीलंका में खेल रहे हैं। मुझे पाकिस्तान के पीछे हटने पर हैरानी है। वर्ल्ड कप में हर पॉइंट महत्वपूर्ण होता है।' पाकिस्तान ने पहले टूर्नामेंट के लिए भारत न जाने के बांग्लादेश के फैसले के समर्थन में भारत के खिलाफ अपने मैच का बॉयकॉट करने की घोषणा की थी।

टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव ने यह साफ कर दिया था कि भारतीय टीम अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ अपने बहुप्रतीक्षित वर्ल्ड कप मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो 15 फरवरी को कोलंबो में होना है।

गुरुवार को कोलंबो में कप्तानों की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बोलते हुए सूर्यकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप ए मैच से पहले भारत का रुख अपरिवर्तित है। ICC के अनुसार सूर्यकुमार ने कहा, 'हमारी मानसिकता साफ है - हम खेलेंगे। हमारी फ्लाइट बुक है, और हम जा रहे हैं। बाकी, वे खुद देख सकते हैं। उनका फैसला मेरे नियंत्रण में नहीं है। हमने एशिया कप (2025) खेला, हमने उन्हें (पाकिस्तान) एक न्यूट्रल जगह पर खेला। हम तैयार हैं और कोलंबो जा रहे हैं। हमें बताया गया है कि हमारा 15 फरवरी को मैच है।'