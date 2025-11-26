स्पोर्ट्स डेस्क : बॉलीवुड सिंगर पलाश मुच्छल और भारतीय क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना की शादी का इंतजार कर रहे फैन्स उस समय हैरान रह गए जब अचानक खबर आई कि दोनों की शादी स्थगित कर दी गई है। हल्दी और मेहंदी जैसे सभी प्री-वेडिंग फंक्शन पूरी उत्साह के साथ पूरे हो चुके थे, लेकिन शादी से ठीक पहले दोनों परिवारों की तरफ से स्वास्थ्य संबंधी कारण बताकर समारोह रोक दिया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और चैट्स वायरल होने लगीं जिन्होंने इस रिश्ते को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पलाश की एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वह एक लड़की को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं और वह मंधाना नहीं है।

शादी की तैयारियों के बीच अचानक बड़ा फैसला

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी को लेकर माहौल पूरी तरह तैयार था। मेहंदी और हल्दी के वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहे थे और दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था। लेकिन तभी सूचना आई कि स्मृति मंधाना के पिता को अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। इसी वजह से शादी को फिलहाल आगे बढ़ा दिया गया। परिवार की ओर से यही बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों के चलते शादी रोकना जरूरी था, लेकिन इंटरनेट पर इससे अलग ही चर्चाएं जोर पकड़ने लगीं।

पलाश की तबीयत भी बिगड़ने की चर्चा

इसी बीच यह खबर भी सामने आई कि पलाश मुच्छल को एसिडिटी और ब्लड प्रेशर की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अटकलें लगानी शुरू कर दीं कि दोनों परिवारों पर एक साथ इतनी बड़ी स्वास्थ्य आपदा का क्या कारण है। सूत्रों के अनुसार स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम से शादी की रस्मों से जुड़ी सभी पोस्ट हटानी शुरू कर दीं, जिससे संदेह और गहरा गया।

वायरल चैट्स ने बढ़ाया विवाद

सोशल मीडिया पर एक नया मोड़ तब आया जब कुछ चैट्स वायरल हुए, जिनमें दावा किया गया कि पलाश मुच्छल स्मृति के साथ रिश्ते में रहते हुए किसी और महिला से भी बातचीत कर रहे थे। वह महिला एक कोरियोग्राफर बताई जा रही है, जिसका नाम मैरी डिकोस्टा बताया गया है। हालांकि इन चैट्स की प्रामाणिकता की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इन वायरल स्क्रीनशॉट्स ने इंटरनेट पर बहस की आग भड़का दी।

क्स को घुटनों पर प्रपोज करते दिखे पलाश

विवाद तब और बढ़ गया जब सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल होने लगी, जिसमें पलाश अपनी कथित एक्स-गर्लफ्रेंड को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करते दिख रहे हैं। इस फोटो ने फैन्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद स्मृति के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले ही उनकी किसी और से सगाई या गंभीर रिश्ता रहा हो। हालांकि, इस तस्वीर की वास्तविकता को लेकर अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।

सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल, आधिकारिक बयान का इंतजार

जहां परिवार स्वास्थ्य समस्याओं को शादी टलने की वजह बता रहा है, वहीं इंटरनेट पर यूजर्स अपनी-अपनी थ्योरी लगा रहे हैं। कुछ इसे पूरी तरह निजी मामला मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे रिश्ते में किसी खटास से जोड़ रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पलाश या स्मृति की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आता है। तब तक सोशल मीडिया पर विवाद और चर्चाएं जारी हैं।