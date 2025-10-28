दुबई : भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार 109 रन और बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में 34 रन बनाकर महिला वनडे रैंकिंग में टॉप बल्लेबाज के तौर पर अपनी जगह पक्की कर ली है, जिससे उन्हें करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग मिली है।

मंधाना, जिन्हें सितंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, 828 की रेटिंग पर पहुंच गईं, जो दूसरे स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई एशले गार्डनर से लगभग 100 अंक ज्यादा है। गार्डनर 731 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद शतक के दम पर छह स्थान ऊपर चढ़ गई हैं। मंधाना की ओपनिंग पार्टनर प्रतिका रावल, जो चोट के कारण टूर्नामेंट के बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगी, ने भी बड़ी छलांग लगाई और टॉप 30 में जगह बनाते हुए 564 की रेटिंग के साथ 27वें स्थान पर पहुंच गईं।

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट भी 90 और 31 रन बनाकर टॉप तीन में पहुंच गईं, दो स्थान ऊपर चढ़ गईं। इंग्लैंड की एमी जोन्स चार स्थान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर (656) पहुंच गईं, जबकि एनाबेल सदरलैंड 16 स्थान ऊपर चढ़कर 16वें स्थान पर (613) पहुंच गईं, जो टॉप 40 खिलाड़ियों में सबसे बड़ी छलांग है।

गेंदबाजों में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन 747 रेटिंग के साथ बॉलिंग चार्ट में सबसे आगे हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग करियर की सबसे ऊंची रेटिंग 698 के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गईं, उन्होंने अपनी टीम की साथी एश गार्डनर को पीछे छोड़ दिया, जो तीसरे स्थान पर (689) खिसक गईं।

पाकिस्तान की नशरा संधू साथी लेफ्ट-आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा (610) के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर हैं, जबकि तेज गेंदबाज मारिजेन कैप और एनाबेल सदरलैंड भी एक-एक स्थान ऊपर चढ़कर क्रमशः चौथे और सातवें स्थान पर पहुंच गईं। गार्डनर के कमाल ने ऑल-राउंडर रैंकिंग में उनकी नंबर 1 पोजीशन (रेटिंग 503) पक्की कर दी है, हालांकि उनके पीछे अब नई नंबर 2 खिलाड़ी मैरिज़ेन कैप हैं, जिन्होंने 422 की रेटिंग के साथ वेस्टइंडीज की हेले मैथ्यूज को पीछे छोड़ दिया है। इस बीच सदरलैंड चौथे स्थान पर खिसक गईं।