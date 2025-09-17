मुल्लानपुर (पंजाब) : ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे मैच में उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने भारत के लिए वनडे में सबसे तेज शतक जड़ा जिससे कई रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। महिला वनडे में नंबर एक बल्लेबाज बनने के बमुश्किल एक दिन बाद मंधाना ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर मुल्लानपुर में अपनी शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया।

मंधाना ने अपना 12वां वनडे शतक जड़कर इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट के इस प्रारूप में शतकों की संख्या की बराबरी कर ली। मंधाना को इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए सिर्फ 106 पारियों की जरूरत पड़ी, जबकि ब्यूमोंट ने 130 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 29वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर सिर्फ 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ इस प्रारूप में दूसरा सबसे तेज शतक है। मंधाना का 77 गेंदों में बनाया गया यह शतक भारत के लिए वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक भी है, इससे पहले उन्होंने इस साल की शुरुआत में राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ 70 गेंदों में शतक बनाया था।

वह महिला वनडे इतिहास में दो अलग-अलग कैलेंडर वर्षों में तीन या उससे ज्यादा शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी हैं, इससे पहले उन्होंने 2024 में चार शतक लगाए थे। 29 वर्षीय इस बाएं हाथ की बल्लेबाज का यह कमाल 33वें ओवर में निराशाजनक अंत हुआ। उन्होंने ताहलिया मैक्ग्रा की गेंद पर डीप में एश्ले गार्डनर को कैच थमाया और 117(91) रन बनाकर आउट हुईं।

स्टाइलिश सलामी बल्लेबाज मंधाना ने मुकाबले की पूर्व संध्या पर अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जोड़ ली। वह एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गईं, एक ऐसा स्थान जो उन्होंने पहली बार जनवरी 2019 में हासिल किया था और हाल ही में इस साल जुलाई में हासिल किया। शीर्ष पर यह उनका चौथा कार्यकाल है।