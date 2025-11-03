स्पोर्ट्स डेस्क : स्मृति मंधाना ने महिला विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 52 रन से जीत दर्ज करने के बाद कहा कि पिछले वर्ल्ड कप में हार को पचाना का काफी मुश्किल था। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शैफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के अर्धशतकों की बदौलत 7 विकेट के नुकसान पर दक्षिण अफ्रीका को 299 रन का लक्ष्य दिया। इसके बाद दीप्ति शर्मा के 5 विकेट की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 45.3 ओवर में 246 रन पर रोकते हुए 52 रन से खिताबी जीत अपने नाम की।

स्मृति मंधाना ने मैच के बाद कहा, हम जितने भी वर्ल्ड कप में गए हैं, हम सभी के लिए बहुत सारे दिल टूटने वाले पल आए हैं। लेकिन हमें हमेशा विश्वास था कि हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है - सिर्फ जीतना ही नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाना भी है। सच कहूं तो, पिछले डेढ़ महीने में हमें जो सपोर्ट मिला है, वह जबरदस्त रहा है। आज आखिरकार वर्ल्ड कप उठाना - इस पल के लिए मैं वे 45 बिना नींद वाली रातें कभी भी सहने को तैयार हूं।'

उन्होंने कहा, पिछला वर्ल्ड कप हम सभी के लिए पचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसके बाद, हमारा फोकस साफ था कि हर क्षेत्र में ज्यादा फिट, ज्यादा मजबूत और बेहतर बनना। और सच कहूं तो, इस टीम की जो सबसे खास बात है - और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता - वह यह है कि हम सब कितने साथ रहे। सबने अच्छे और बुरे दिनों में एक-दूसरे का साथ दिया। हमने सच में एक-दूसरे की सफलता का जश्न मनाया। इस बार टीम का माहौल... यह बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही जुड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा फर्क था।