चेन्नई : भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह पारिवारिक आपात स्थिति के कारण घर लौट गए हैं और 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में उनके खेलने पर संदेह है। चेपॉक में मैच से दो दिन पहले दूधिया रोशनी में हुए अभ्यास सत्र में रिंकू मौजूद नहीं थे। रिंकू का टूर्नामेंट अब तक साधारण रहा है। ग्रुप चरण में 6, 1, 11* और 6* के स्कोर के बाद वह अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की हार में खाता भी नहीं खोल सके।

अगर रिंकू गुरुवार के मैच के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, तो संजू सैमसन प्लेइंग XI में वापस आ सकते हैं। यह शीर्ष क्रम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के वर्चस्व को तोड़ सकता है। हालांकि नंबर 3 पर कप्तान सूर्यकुमार यादव भी एक विकल्प बने हुए हैं। सैमसन ने मंगलवार को भारत के अभ्यास सत्र के दौरान सेंटर विकेट पर लंबी प्रैक्टिस की। बाद में उन्होंने मुख्य मैदान से सटे एमए चिदंबरम बी नेट्स में भी बल्लेबाजी की।

करीब 6.30 बजे पहले नेट में कोच गौतम गंभीर की निगरानी में सैमसन और इशान किशन ने ते गेंदबाज़ों का सामना किया। जब भी मोहम्मद सिराज या अर्शदीप सिंह ने बैक ऑ लेंथ या शॉर्ट गेंद फेंकी, सैमसन जल्दी बैकफ़ुट पर आकर उन्हें मजबूती से लॉन्ग-ऑन या मिडविकेट के ऊपर पुल कर रहे थे। वाइड लॉन्ग-ऑन के ऊपर एक जोरदार शॉट पर कैमरामैन को बचने के लिए भागना पड़ा। हालांकि जब अर्शदीप ने गुड लेंथ पर गेंदबाज़ी की, सैमसन बैकफुट पर ही खड़े रहे, बिना पैरों का इस्तेमाल किए ड्राइव के लिए गए और चूक गए।

टी20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जैकब डफी और मैट हेनरी ने इसी तरह की लेंथ पर उन्हें परेशान किया था, जब उन्हें कवर के ऊपर या सीधे शॉट खेलने की जगह नहीं मिली। बाद में सैमसन ने पीछे हटकर जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन वह तरीका भी सफल नहीं रहा। थोड़ी देर बाद दूसरे नेट में स्पिन के खिलाफ सैमसन ने लय हासिल कर ली। जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने हल्की ओवरपिच गेंद डाली, सैमसन ने ऑफ़ साइड के ऊपर छक्का जड़ दिया।

फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ कुछ समय कीपिंग का अभ्यास करने के बाद सैमसन साइड नेट्स में गए और सहायक कोच रायन टेन डेशकाटे की निगरानी में फिर बल्लेबाजी की। अब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन चुके सैमसन ने प्रशंसकों के लिए टी-शर्ट और क्रिकेट गियर पर ऑटोग्राफ भी दिए। चेपॉक में सभी की निगाहें सैमसन पर थीं। सैमसन की मौजूदगी, भारत के बल्लेबाज़ी क्रम में बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों की अधिकता को संतुलित कर सकती है।

विपक्षी टीमों ने लगातार ऑफ स्पिनरों को भारत के शीर्ष क्रम के ख़लिाफ़ आक्रमण पर लगाया है, जहां सलमान अली आग़ा, आर्यन दत्त और एडेन मारक्रम को अभिषेक शर्मा या किशन के ख़लिाफ सफलता मिली है। अहमदाबाद में दक्षिण अफ़्रीका के ख़लिाफ भारी हार के बाद टेन डेशकाटे ने संकेत दिए थे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के लिए भारत अपने शीर्ष क्रम के विकल्पों पर विचार करेगा। रिंकू की संभावित गैरमौजूदगी और मंगलवार के अभ्यास सत्र भी इस बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं।

मैच से एक दिन पहले भारत दिन में भी अभ्यास करेगा। मौजूदा बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज़ों, किशन और अभिषेक ने वॉशिंगटन सुंदर और वरुण की ऑफ स्पिन के ख़लिाफ खुद को परखा, जहां वरुण ने अपनी रॉन्ग-अन गेंदों से उन्हें बीट भी कराया। उन्होंने एक स्थानीय मिस्ट्री स्पिनर का भी सामना किया, जिसने गेंद को पीठ के पीछे छिपाकर फेंकते हुए ज़म्बिाब्वे कप्तान सिकंदर रज़ा जैसी चुनौती देने की कोशिश की।

भारत के पिछले दो मैचों में नहीं खेलने वाले अक्षर पटेल ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों की और काली मिट्टी की पिच पर उनकी वापसी हो सकती है। इस पिच का इस्तेमाल 8 फरवरी को अफगानिस्तान-न्यूजीलैंड मैच में हुआ था। हालांकि मिचेल सैंटनर, राशिद खान और मुजीब उर रहमान जैसे स्पिनरों को इस पिच पर ज्यादा टर्न नहीं मिली, लेकिन पिच ग्रिप जरूर कर रहा था। गुरुवार को जिस काली मिट्टी की पिच का दोबारा इस्तेमाल होगा, वह सबसे बीच की पिच है, जिससे स्पिनरों को असमान बाउंड्री की चिंता नहीं करनी होगी।